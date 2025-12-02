美 ESS 배터리 1년새 59% 증가…고속 성장 지속

미국 에너지저장장치(ESS) 배터리 설치 용량이 1년새 59.4% 증가한 것으로 조사됐다.

PV매거진, 일렉트렉 등 외신들은 1일(현지시간) 선데이캠페인이 미국 에너지정보청(EIA) 데이터를 분석한 결과를 이같이 보도했다.

보도에 따르면 최근 1년간 미국 ESS 배터리 용량은 1만3천809MW 증가해 전년 대비 59.4% 성장했다. 지난해 기준 연간 ESS 배터리 성장률이 66%인 점을 고려하면 성장세가 비슷하게 지속된 편이다.

리치몬드밸리 배터리에너지저장시스템(BESS) 및 태양광발전소 프로젝트 3차원(3D) 예상도(사진제공=아크에너지)

발전량 자체는 태양광이 가장 많이 증가해 총 3만1천620MW가 늘었다. 반면 천연가스 발전량은 3천417MW가 증가하는 데 그쳤다. 원자력 발전량도 미미한 수준으로 증가했다.

미국 내 ESS 배터리 발전량 급증 추세는 지속될 전망이다. EIA에 따르면 향후 1년간 ESS 배터리는 2만2천53MW이 추가 설치될 예정이다.

선데이캠페인은 "트럼프 행정부의 원자력과 화석 연료 보급 확대 노력은 성공하지 못하고 있다"며, 태양광과 풍력, ESS 배터리 발전량이 이를 크게 앞서고 있고 수익률도 계속 개선되고 있다고 분석했다.

EIA는 내년에 재생에너지와 ESS 배터리를 합한 설치 용량이 총 67.8GW 추가될 것으로 전망했다. 천연가스는 4GW 미만 성장할 것으로 내다봤다.