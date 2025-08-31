美 전기차 판매 절벽 코앞…"K배터리, ‘드론·휴머노이드’ 개척해야”

미국 전기차 구매 세액공제가 내달 말 폐지되면서 이를 주요 시장으로 둔 우리나라 배터리 업계가 타격을 입을 것으로 전망된다. 이런 타격을 상쇄하기 위해 꾸준히 성장 중인 에너지저장장치(ESS)를 비롯해 차세대 유망 시장인 드론, 휴머노이드 분야에서 수요 창출을 모색해야 한다는 조언이 나왔다.

산업연구원(KIET)은 이같은 내용을 담은 ‘한국 배터리 산업의 위기 진단과 극복 전략 : 미국 감세법(OBBBA) 영향과 대응방안을 중심으로’ 보고서를 31일 공개했다.

전기차 보조금 없애는 美, 배터리 수요 급감 전망…中 진입은 어려워

보고서에 따르면 전기차 보조금 제도 후퇴 후 독일, 스웨덴, 프랑스의 지난해 전기차 판매량이 각각 27%, 16%, 3% 감소한 것으로 나타났다. 미국도 전기차 구매세액공제가 종료되면 전기차 배터리 판매가 줄어들 가능성이 높다고 분석했다.





중국 동부 산둥성 옌타이항에 정박한 BYD 최초의 롤온/롤오프 선 (사진=BYD)

보고서는 보조금 폐지·축소 영향으로 전기차 판매가 감소하면서 배터리 시장에선 우리나라 점유율이 하락하고, 중국 점유율 상승한 점에 주목했다. 유럽연합(EU) 시장에서 한국 배터리 업계 합산 점유율은 2022년도에 63.5%였으나 2년 연속 하락해 지난해에는 처음으로 과반에 못 미친 48.8%에 머물렀다. 반면 중국 점유율은 2022년 34%에서 47.8%로 올랐다.

황경인 산업연구원 대외협력실장은 “캐즘으로 전반적인 수요 둔화를 겪고 있는 세계 배터리 시장에서 점유율마저도 중국에 뺏기고 있다는 점이 가장 크게 우려되는 점”이라며 “보조금 폐지·축소가 전기차 판매 부진으로 이어지고, 이는 중저가 LFP의 상대 수요가 증가해 중국 기업의 점유율이 상승하는 매커니즘이 작용한 결과”라고 분석했다.

보고서는 "전기차 평균 가격이 아직 내연차 대비 고가이기 때문에 그 동안 각국은 해당 차액에 준하는 수준의 보조금 지원으로 전기차 시장을 부양한 측면이 있다"며 "우리에게 가장 중요한 미국에서 전기차 구매세액공제가 폐지되면 구매 가격 상승으로 배터리 수요가 위축돼 한국 배터리 기업 성과에 부정적 영향을 줄 것"이라고 예상했다.

단 유럽처럼 중국에 점유율을 뺏기는 현상은 일어나지 않을 것으로 관측했다. OBBBA 제정으로 도입된 AMPC 공급망 요건과 트럼프 2기 행정부가 우리나라 대비 중국에 고율의 관세를 부과할 가능성이 높다는 점을 근거로 꼽았다.

美 우방국 강점 살려야…군용 드론·휴머노이드 배터리 시장 뜬다

미국 배터리 수요 절벽을 앞둔 우리나라 산업이 수요를 새롭게 창출할 수 있는 분야로는 ESS, 군용 드론, 휴머노이드가 꼽혔다.

글로벌 ESS 시장 규모는 2023년 44GWh 수준에서 2030년까지 10배 이상 늘어난 508GWh 수준으로 성장할 것으로 전망된다. 신재생에너지 비중 확대, 인공지능(AI) 데이터센터 설치 확대 등이 성장 동력으로 지목됐다.

미국도 ESS 보급 확대를 위한 다양한 정책 지원을 추진 중이다. OBBBA 제정으로 태양광과 풍력은 청정전력 생산시설 투자세액공제 대상에서 제외되나 ESS는 계속해서 지원하는 것으로 결정돼 수요가 증가세를 유지할 것으로 전망됐다. 황경인 대외협력실장은 “전기차 배터리 수요 위축이 예상되는 만큼 기존 미국 내 생산 라인을 ESS용 배터리 라인으로 전환하거나 신규 투자 확대에 나설 필요가 있다”고 말했다.

군용 드론은 최근 안보 환경 악화로 세계 국방 지출액이 급증하는 가운데 각국이 미래전에 대비한 무인 무기 체계 개발에 속도를 내고 있어 주목됐다. 군용 드론 시장은 2023년 141억 달러 수준에서 연 평균 13% 증가해 2032년 472억 달러 규모로 성장할 전망이다.

아이언 드론 레이더 시스템은 적대적인 드론을 사냥할 수 있는 소형 드론을 탑재하고 있다. (사진=아메리칸 로보틱스)

보고서는 "군용 드론 상용화가 진전될수록 배터리의 역할이 중요하며 경량화, 고밀도화 등 고성능 배터리 수요가 커질 것으로 예상된다"며 "군용 드론 생산은 무기 체계의 특성상 우방국 중심의 공급망 구축이 필수"라고 지적했다.

실제로 미국은 올해 초 중국산 드론에 대해 'ANPRM'이라는 규제 예비 공지를 발표한 바 있다. 중국산 드론에 대한 의존도를 낮추고 자국의 드론 산업 육성을 위해 우방국인 한국과 배터리 공급망 협력을 강화해 나갈 가능성이 높다는 관측이다.

휴머노이드의 경우 AI 기술 적용으로 학습·추론 능력이 향상될수록 전력 소모량이 늘어날 수밖에 없는 만큼 전용 고성능 배터리 개발이 중요해질 것으로 예상됐다.

휴머노이드 제조 원가에서 배터리가 차지하는 비중은 4% 수준으로 추정된다. 원가 비중이 높은 편은 아니나 휴머노이드 활용이 산업 전반에 확산되면 로봇용 배터리 수요도 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됐다.

보고서는 "미국과 중국 간 휴머노이드 기술개발 및 양산 경쟁이 격화되고 있다"며 "휴머노이드 공급망에서 한국이 강점을 보유한 배터리 분야에 미국과의 협력 확대를 통해 휴머노이드용 고성능 배터리 시장을 선점할 필요가 있다"고 지적했다.