리디, ‘2025 리디 어워즈’ 개최…올해 화제작 선정

누적 투표 수 1천만 건 돌파…29일 수상작 선정

유통입력 :2025/12/01 11:02

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

콘텐츠 플랫폼 기업 리디 주식회사는 올해의 화제작을 선정하는 ‘2025 리디 어워즈’를 개최한다고 1일 밝혔다.

2016년 시작된 ‘리디 어워즈’는 ▲웹소설 ▲웹툰 ▲만화 장르에서 한 해 동안 가장 많은 사랑을 받은 작품을 독자 투표로 선정하는 시상식이다.

올해 리디 어워즈는 첫 개최 당시와 비교해 ▲시상 부문 수는 약 220% ▲후보 작품 수는 약 260% ▲투표 수는 무려 약 1만7천% 증가했다. 지금까지 누적 투표 수도 1천만 건을 돌파했다.

관련기사

(사진=리디)

이번 ‘2025 리디 어워즈’ 투표는 오는 14일까지 진행되며, 수상작 이달 29일 발표된다. 수상작은 독자 투표로 결정되고, 1인 1일 1회 각 부문에서 두 작품씩 선택 가능하다. 투표 참여자 전원에게는 100포인트가 지급되며 추첨 행사를 통해 총 250만 포인트의 리워드를 제공한다.

리디 관계자는 “2016년 첫발을 뗀 리디 어워즈가 어느덧 10주년을 맞았다. 지난 10년간 변함없는 사랑을 보내주신 독자들 덕분”이라며 “한 해를 빛낸 작품들을 만나보고, 좋아하는 작품을 응원하며 올해 최고의 작품을 함께 선정하는 의미 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
리디 2025 리디 어워즈 웹소설 웹툰 만화 화제작 선정 리워드 포인트 작품

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

KT CEO 후보 내주 초 8명 압축...조직 수습 최우선 과제로

[이유IT슈] 中 전기차 업체들, 왜 스마트안경까지 만들까

다이소 ‘무릎 사과’ 진실은…고객·직원 "왜곡 멈춰달라"

박대준 쿠팡 대표 "고객 정보 무단 접근 사과"

ZDNet Power Center