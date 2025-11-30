로봇산업진흥원, 베트남서 K-로봇 알려

한국로봇산업진흥원은 지난 27일부터 29일까지 베트남 호치민에서 열린 '베트남 국제 기계산업 박람회(VINAMAC EXPO 2025)' 기간 중 한국로봇관(K-로봇관)을 조성·운영해 성황리에 마무리했다고 30일 밝혔다.

박람회는 호치민 사이공 전시·컨벤션센터(SECC)에서 개최됐다. 종합기계, 스마트 제어 및 로봇 자동화, 용접·절단, 공압기기, 고무·플라스틱 산업제품 등 다양한 분야 글로벌 기업이 참가한 기계·제조 전문 비즈니스 플랫폼이다.

한국로봇관은 대한무역투자진흥공사(KOTRA)를 수행기관으로 선정해 약 100㎡ 규모 4면 개방형 공동관으로 구축했다. 유엔디, 베어로보틱스, 이롭, EF엔지니어링, 씨피시스템 등 5개 국내 로봇·자동화 관련 기업이 참가했다.

베트남 국제 기계산업 박람회 한국로봇관 전경 (사진=한국로봇산업진흥원)

진흥원과 KOTRA는 한국로봇관 내 제품 전시와 함께 바이어 수출상담 69건 지원, 현지 바이어 DB 제공, 홍보물 제작 등을 통해 참여기업의 실질적인 해외 비즈니스 발굴을 지원했다.

한국로봇관에서는 제조·서비스·물류·의료 등 다양한 분야를 아우르는 로봇·자동화 솔루션이 소개됐다.

유엔디는 로봇 공구를 자동으로 교체해 한 대의 로봇으로 여러 공정을 연속 수행할 수 있는 '완전 무선' 로봇 자동 툴 체인저와 AI 기반 로봇 자동화 플랫폼을 출품해 제조공정 자동화 수요를 겨냥했다.

베어로보틱스는 레스토랑·카페·호텔 등에서 식음료 서빙·배달·식기 수거를 자동화하는 서빙로봇과 공장·물류센터용 자율이동로봇(AMR)·자율지게차를 선보이며 서비스·물류 로봇 모빌리티 라인업을 소개했다.

이롭은 복강경 수술용 협동 수술로봇과 일회용 수술기구 패키지를 선보이며 최소침습 수술 확대와 의료현장의 업무 부담 완화를 지원하는 의료로봇 솔루션을 소개했다.

EF엔지니어링과 씨피시스템은 전자부품 생산 설비 및 로봇·자동화 라인용 케이블 보호 솔루션 등을 전시하여 베트남 제조업 현장의 다양한 자동화 수요에 대응했다.

류지호 한국로봇산업진흥원 원장 직무대행은 "베트남은 글로벌 제조 허브로 성장하면서 로봇·자동화 수요가 빠르게 확대되고 있는 핵심 시장"이라며 "국내 로봇기업이 글로벌 기업으로 도약하는 계기를 마련했다"고 말했다.

한편 진흥원은 두바이 GITEX 2025 등 주요 해외 전시회에서도 한국로봇관을 운영하고 수출상담회를 연계 개최하는 등, 로봇산업 글로벌화 지원사업을 통해 국내 로봇기업의 해외시장 진출과 수출 확대를 지속적으로 지원해 나갈 계획이다.