로봇산업진흥원, '이음 5G' 첨단제조로봇 실증 개시

한국로봇산업진흥원은 이음 5G(5G 특화망) 기반 첨단제조로봇 테스트베드 인프라를 통해 첨단로봇의 실증 서비스를 개시한다고 10일 밝혔다.

진흥원은 이음 5G(5G 특화망) 통신 환경 기반의 첨단제조로봇 실증 환경 인프라를 통해 부품 조립과 물류·검사 등 첨단제조 환경에 대한 실증을 제공한다.

이음 5G 기반의 첨단제조로봇 테스트베드 (사진=한국로봇산업진흥원)

특히 ▲5G 무선 통신 성능 검증 ▲첨단제조로봇의 성능 및 안전성 검증 ▲스마트제조 생산성·품질 향상 ▲AI 기반 첨단제조로봇 실증 등을 지원한다.

진흥원은 작년 산업통상부 '5G기반첨단제조로봇실증기반구축사업'을 통해 5G 상용망(3.5GHz) 통신 환경 기반 첨단제조로봇 실증 환경 인프라를 조성했다.

또 정보통신기획평가원(IITP) '스마트제조혁신기술개발' 사업을 통해 5G 특화망(4.7GHz) 통신 환경 인프라를 추가했다.

대구전파관리소에 이음 5G 기지국에 대한 무선국 개설 허가를 신고했다. 지난 9월에는 무선국 허가증을 받아 진흥원 본원 내 이음 5G를 구축한 바 있다.

류지호 한국로봇산업진흥원 원장 직무대행은 "5G 통신 기반 스마트 팩토리 및 AX 융합 첨단제조로봇 산업분야 시장 조기 진입을 위해 실증을 적극 지원하겠다"고 말했다.