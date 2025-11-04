로봇산업진흥원, 로봇화 인재양성 전략 찾는다

한국로봇산업진흥원은 오는 12일 오후 1시 서울 강남 '안다즈 서울 강남'에서 '마이스터 로봇화 교육 성과 활성화 전략 컨퍼런스'를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 국내 로봇 인력양성 성과를 공유하고 미래 로봇교육의 실용적 전환 방향을 논의하기 위한 자리다.

컨퍼런스는 마이스터 로봇화 교육 추진 성과를 바탕으로 국내 로봇 인력양성 현황을 점검하고 교육정책과 산업 수요 간 연계를 강화하는 데 초점을 맞춘다.

마이스터 로봇화 교육 성과활성화 전략 컨퍼런스 포스터 (사진=한국로봇산업진흥원)

컨퍼런스는 기조연설, 주제발표, 패널토의 순으로 진행된다. 산·학·연 전문가 약 200여 명이 참석할 예정이다.

기조연설은 삼성멀티캠퍼스 김소영 상무가 'AI가 바꾼 학습의 질서: 미래 인재양성의 과제'를 주제로, 첨단기술 교육의 수요·공급 지형과 과제를 짚는다.

주제발표는 AI 융합, 자율제조 인재 확보, 지역 로봇교육 수요와 해외 사례를 소개한다.

패널토의는 서울과학기술대학교 김종형 교수가 좌장을 맡아 '한국의 로봇 실용 인재 양성 방안'을 놓고 현장의 요구와 정책 방향을 토론한다.

류지호 한국로봇산업진흥원 원장 직무대행은 "AI 융합과 산업 현장 수요를 반영한 미래 로봇교육 체계를 모색해 바람직한 로봇인재 생태계 육성을 지원해 나가겠다"고 말했다.