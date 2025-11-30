미디어스 ‘정책와글와글’, 공공브랜드대상 공공정책참여 부문 대상

미디어스가 운영하는 시민정책 플랫폼 ‘정책와글와글’이 제3회 한국공공브랜드대상에서 공공정책참여 부문 대상을 수상했다.

한국공공브랜드진흥원은 지난 28일 서울 한국광고문화회관에서 열린 시상식에서 미디어스를 공모 부문 수상자로 선정했다.

진흥원은 “왜곡 편향 정보가 확산되는 환경 속에서도 시민과 전문가가 함께 공론을 형성하고 정책 대안을 개발하는 새로운 참여형 미디어 모델을 구축했다”고 평가했다.

특히 시민이 직접 정책 제안 기사를 작성하고, 이를 국회·정부·공공기관에 전달하는 ‘정책 와글와글’ 플랫폼을 통해 정책 참여 경로를 확장했다는 점이 높은 점수를 받았다.

미디어스는 2007년 창간한 미디어 비평 전문 인터넷신문으로, ‘We Are Media = MediaUs’라는 이름의 뜻처럼 ‘우리 모두가 미디어’라는 가치를 내세워 활동했다. 최근에는 온라인 뉴스 와 SNS 공간에서 난무하는 가짜뉴스와 정보 왜곡을 비판적으로 검증하고, 시민이 직접 정책 의견을 생산하는 실험적 구조를 강화해 왔다.

미디어스는 또 지난 4월국민정책자문단을 출범시켜 세제, 산업, 공공부문 등 분야별 전문가 22명이 참여하는 정책 검토 체계를 구축했다. 이들은 국회와 정부가 단기간에 균형 잡힌 의사결정을 내릴 수 있도록 제도 개선 방향과 규제 합리화 방안을 지속적으로 제시했다.

미디어스 최수만 대표는 “정확하지 않은 정보가 흔들어놓는 시대에 시민이 직접 정책 감시자이자 제안자가 되는 참여형 공론장 모델을 확산시키겠다”며 “정치·정책 평가를 위한 ‘10만 국민정책평가단’과 ‘AI가짜뉴스고발단’ 프로젝트도 본격 추진하겠다”고 밝혔다.

한편 최 대표는 정보통신부 국장, 방송통신전파진흥원장, 국회 과학기술정보방송통신위원회 정책전문위원 등을 역임하며 ICT와 과학기술 정책 분야에서 주요 보직을 맡아왔다. 이후 제5대 대전테크노파크 원장을 지내며 지역 산업 기반과 신기술 분야의 지원 업무를 총괄했다.