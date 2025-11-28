방미통위 위원장 후보에 김종철 교수

방미통위 위원에는 류신환 변호사

방송/통신입력 :2025/11/28 15:35    수정: 2025/11/28 15:57

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이재명 대통령은 28일 방송미디어통신위원회 위원장 후보자로 김종철 연세대 법학전문대학원 교수를 지명했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 이같은 인선안을 발표했다.

김 후보자는 경남 진주 출신으로 마산중앙고와 서울대 공법학과를 졸업한 뒤 서울대에서 법학 석사 학위를 취득했다. 이후 영국 런던정경대(LSE)에서 법학 석박사 학위를 받았다.

김 후보자는 정보통신윤리위원회 연구위원과 국민헌법자문특별위원회 부위원장을 지냈으며, 인권법학회와 언론법학회 회장을 역임했다. 한국공법학회 회장도 지냈다.

강 대변인은 김 후보자에 대해 "헌법에서 보장하는 표현의 자유와 한계에 대해 이해가 깊은 헌법학자이자 언론법 전문가"라고 소개했다.

김종철 후보자

방미통위 위원엔 류신환 변호사를 위촉했다. 

대구 출생인 류 위원은 경기고와 서울대 공법학과를 졸업하고 서울대 법과대학 석사과정을 수료했다. 사법연수원 30기 출신으로, 민주사회를 위한 변호사모임 미디어언론위원장, 인터넷신문위원회 기사 심의위원 등을 역임했다. SBS 시청자위원회 위원과 언론인권센터 언론피해구조본부 실행위원을 지낸 바 있으며, 현재 법무법인 지향 소속이다.

강 대변인은 류 위원에 대해선 "2010년부터 미디어로 인한 인권침해 구제 지원을 하는 등 언론인권센터에서 활동하며 미디어 인권 신장에 힘써왔다"고 설명했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
방송미디어통신위원회

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

테크노 패권전쟁 시대…K파워로 AI 신문명 선도하자

우리나라도 10대 SNS 이용 차단 필요할까…"찬성"vs"반대"

홈플러스 납품 중단 재현될까…식품사 "예의주시"

배민, 본사에 쪼이고 쿠팡에 쫓기고 규제 압박까지 '삼중고'

ZDNet Power Center