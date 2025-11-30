中 전기차 치킨게임, 내년도 지속…기업 주가 줄하락

중국 전기차 업계 경쟁 심화로 수익성이 악화되는 ‘치킨게임’ 구도가 내년에도 지속될 것으로 전망되면서, 관련 기업들의 주가가 줄이어 하락하고 있다.

지난 28일 블룸버그는 올해 중국 신에너지차(NEV) 시장 성장률이 13%을 기록해 전년 27%보다 둔화될 것으로 예상되고, 내년엔 성장률이 더욱 줄어들 전망이라고 보도했다.

중국 내 정책 지원이 줄어듦에 따라 내수 부진이 예상돼서다. 중국은 NEV 구매세 최대 3만 위안(약 620만원)에 대한 전액 면제를 지원하고 있지만, 내년부턴 절반만 감면한다.

중국 동부 산둥성 옌타이항에 수출을 기다리는 비야디(BYD) 전기자동차들이 늘어서있다.(사진=BYD)

업계에선 그 동안 적극적인 전기차 지원 정책을 펼치던 중국 정부가 업계 '옥석 가리기'에 나설 것이란 전망도 나온다.

지난달 중국 정부는 2026~2030년까지 대상인 '제15차 5개년 계획'을 발표했는데, 전략적 신흥산업 목록에서 전기차 산업이 빠졌다. 중국 내 NEV 판매 비중이 50%를 넘기는 등, 시장이 충분히 성숙한 것으로 간주했다는 평가다.

에드몬드 드 로스차일드 자산운용 펀드매니저인 빙 위안은 이런 정책적 변화에 따라 내년 중국 전기차 업계 수익성이 악화될 것이라고 전망했다. 빙 위안은 “지난 2년간은 중고차 매입 및 폐차 정책이 전기차 구매를 촉진했지만, 내년 1분기 수요는 더욱 부진할 것”이라고 예상했다.

이같은 전망 속에 기업들 주가도 하락세를 면치 못하고 있다.

지난 17일 샤오펑은 4분기 실적 전망이 부진할 것으로 발표하면서, 다음날 홍콩 증권거래소 주가가 10% 가량 하락했다.

립모터도 3분기 매출이 전년 동기 대비 96.3% 증가했지만, 이익은 시장 전망치의 65%에 미치지 못하면서 주가가 지난 4월 이후 최저치로 떨어졌다.

업계 주요 기업인 BYD나 지리자동차그룹 또한 최근 한 달 새 주가가 하락세를 띠고 있다.

업계에선 중국 내수 부진으로 인한 침체를 극복하기 위해 해외 판매량을 늘리려는 움직임이 나타나고 있다. BYD는 3분기 해외 판매량이 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다. 지리도 내년 해외 판매량이 80% 가량 증가할 것으로 보고 있다.

관련기사

전기차 외 시장으로 진출하는 기업들도 나타났다. 샤오펑과 리오토는 휴머노이드 로봇 시장 진출을 예고했다.

홍콩계 증권사 CLSA의 중국 산업 연구 공동 책임자인 샤오 펭은 BYD나 지리, 립모터 등 저가 모델 제조사들이 내년 시장 침체기에 보다 잘 대비할 것이라고 평가했다.