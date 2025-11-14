중국 전기차업계 "전고체 배터리 아직 갈 길 멀다"

중국 전기차 업계가 전고체배터리의 실질적인 상용화 시점을 보수적으로 전망하고 있다.

13일 중국 경제매체 재일재경에 따르면 최근 중국에서 열린 ‘2025 세계 전력배터리 컨퍼런스’에서 중국 주요 배터리·자동차 기업 전문가들은 차세대 전기차 혁신 기술로 주목받는 전고체배터리가 대규모 상용화까지는 아직 갈 길이 멀다고 경고했다.

우청신 중국 전고체배터리 산학연 협력 혁신플랫폼 부주석은 "업계가 돌파구를 마련하기 위해 노력하고 있지만, 이 기술은 여전히 수많은 과제에 직면해 있다"며 "상용화를 위해 막대한 과학적 분석, 장비 개발, 설계 작업이 여전히 필요하며, 장기적 연구 과제"라고 말했다.

고션이 발표한 전고체 배터리 진시

중국은 8년 연속으로 세계 최대의 전력배터리 생산능력을 유지하고 있다. 2025년 1~9월 중국 내 전력배터리 판매량은 786GWh에 달했으며, 이 가운데 수출 물량은 129GWh를 넘어 전년 동기 대비 각각 48.9%, 32.75% 증가했다. 그럼에도 불구하고 전문가들은 전고체배터리 상용화까지는 아직 수년이 걸릴 것이라고 지적했다.

양홍신 에스볼트(SVOLT) 에너지테크놀로지 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “2027년쯤이면 소규모 데모 차량에 전고체배터리를 탑재하는 수준은 가능할 수 있다”면서도, “대규모 상용화를 위해서는 추가적인 원가 절감과 더 성숙한 공급망이 필요하다”고 말했다. 그는 실제 양산 체제는 “2030년 이후가 돼야 가능할 것”이라고 내다봤다.

덩청하오 창안 선란자동차 CEO는 더 보수적인 전망을 제시다. 그는 "2030년 대규모 상용화는 가장 낙관적인 시나리오에 가깝고, 보다 현실적인 목표는 2035년 정도"라며 "작은 연구 성과가 마치 대형 돌파구인 것처럼 과장되는 현상에 대해 경계해야 한다"고 강조했다. 그는 "액체 전해질 기반 배터리와 반고체배터리도 여전히 상당한 잠재력이 있다"며, 이들을 섣불리 폐기해서는 안 된다"고 덧붙였다.

이들은 반고체배터리는 실제 적용 단계에 더 빠르게 다가서고 있다는 점을 강조했다. 양 회장은 "향후 3~5년 안에 자동차 구매를 계획하고 있는 소비자들에게는 기존 액체 배터리와 반고체배터리가 여전히 훌륭한 선택지"라고 말했다. 덩 CEO도 "고체·액체를 혼합한 하이브리드 배터리는 안전성과 에너지 밀도를 개선하기 위한 진화 단계"라며, "액체계 배터리 시스템에서도 지속적인 혁신 기회가 존재한다"고 밝혔다.

장진화 중국자동차공학회 회장 역시 컨퍼런스서 ‘2030 전력배터리 발전 전망’ 보고서를 발표하고, 2030년까지 하이브리드(고체·액체 혼합) 배터리가 대규모 상용 단계에 진입할 것으로 내다봤다. 동시에 전고체배터리는 같은 시기까지 실증 검증과 제한적 도입을 완료하는 수준에 이를 것으로 전망했다.