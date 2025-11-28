롯데이노베이트, '무부'로 미래 모빌리티 시장 주도권 잡는다

롯데이노베이트가 자율주행 사업의 독자적인 정체성을 확립과 미래 모빌리티 시장을 선도하기 위해 새로운 브랜드를 선보인다.

롯데이노베이트는 최근 자율주행 사업과 관련해 '무부(MUVU)' 브랜드의 상표를 출원했다고 28일 밝혔다. '무부'는 '무브 어스 투 밸류어블 유토피아(Move Us to Valuable Utopia)'의 약자로, 이동의 한계를 넘어 새로운 가치를 경험하는 유토피아로 우리를 이끈다는 의미를 담고 있다.

롯데이노베이트는 직관적이면서도 글로벌하게 활용할 수 있는 브랜드명을 선정해 다가올 자율주행 시대의 혁신적인 기술력과 고객 중심 서비스를 효과적으로 담아냈다. 이는 새로운 모빌리티 생태계에서 고객들이 경험하게 될 자유로운 이동과 연결, 가치 창출에 대해 상징적으로 보여준다.

롯데이노베이트 자율주행 셔틀 브랜드 '무부(MUVU)' (이미지=롯데이노베이트)

브랜드 디자인에도 차별화를 더했다. 자율주행 차량이 주행하는 도로와 셔틀버스의 노선도에서 영감을 받아 곡선 형태로 다양한 모빌리티 서비스가 일상 속에 유연하게 스며들고 자연스럽게 연결되는 모습을 시각화했다. 이를 통해 고객들이 첨단 모빌리티 서비스를 쉽고 자연스럽게 경험할 수 있음을 강조했다.

롯데이노베이트는 최근 제주 '일출봉고(Go)!' 관광형 자율주행 노선버스를 비롯해 강릉, 순천, 경주, 군산 등 주요 관광지와 세종·충남 내포 지역에서 자율주행 셔틀 서비스를 운영하며 자율주행 분야의 입지를 지속적으로 확대해왔다. 또 일본에서 개최된 '2025 재팬 모빌리티 쇼'에 참가해 자율주행 기술을 선보였으며, 지난해 10월에는 B형 최초로 시속 40km 운행 허가를 취득하는 등 기술력을 인정받았다.

롯데이노베이트 관계자는 "'무부'는 자율주행 셔틀을 넘어 모빌리티 혁신 전반을 아우르는 브랜드로 자리잡을 것"이라며 "앞으로도 첨단 기술과 고객 중심 서비스를 바탕으로 새로운 이동 경험을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.



이어 "향후에는 '무부' 브랜드를 통해 다양한 자율주행 및 미래 모빌리티 서비스를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.