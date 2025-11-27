청호나이스, 공기청정기 '클린업' 출시

청호나이스가 신제품 공기청정기 '클린업'을 출시했다.

공기청정기 클린업은 가정, 사무실, 운동시설, 매장 등 최대 100m² 공간까지 사각지대 없이 공기를 청정할 수 있도록 설계됐다.

양면에서 오염공기를 빠르게 흡입하고 상·좌·우 3방향으로 청정 공기를 토출해 공간 구석구석까지 보다 빠르고 효율적으로 청정하는 것이 특징이다.

청호나이스 공기청정기 클린업 (사진=청호나이스)

프리필터와 듀얼플러스필터(집진+탈취)로 구성된 '3 레이어 필터 시스템'을 적용해 애완동물 털, 꽃가루, 이불먼지 등 큰 먼지는 물론, 새집증후군 유발물질과 초미세먼지까지 효과적으로 제거한다.

4가지 운전 모드를 제공한다. 오토 모드는 실내 공기질을 감지해 자동으로 풍량을 조절하고, 터보 모드는 최대 풍량으로 20분간 강력하게 청정한다. 정음 모드는 최저 풍량으로 조용한 운전을 지원한다. 수동모드는 풍량을 1~4단계로 조절할 수 있다.

사용자 편의성도 한층 높였다. 필터 커버가 열리면 '커버열림' 표시등과 부저음이 즉시 작동해 사용자가 이상 상황을 빠르게 인지할 수 있도록 돕고, 오작동이나 어린이·반려동물에 의한 실수도 예방해 안전한 사용 환경을 제공한다.

하이브리드 히든휠을 적용해 간편하게 이동할 수 있다. 사용 중에도 흔들림 없이 안정적으로 사용이 가능하다. 실내 공기질은 실시간 감지해 4단계 컬러로 표시함으로써 현재 공기 상태를 직관적으로 확인할 수 있다.