청호나이스, 신한카드 PLCC 출시

청호나이스는 신한카드와 손잡고 렌탈료 할인 서비스를 제공하는 '청호나이스 신한카드'를 출시했다고 13일 밝혔다.

전월 이용금액 30만원 이상일 경우 1만2천원, 70만원 이상은 1만6천원, 150만원 이상 사용 시 최대 3만원까지 렌탈료가 할인된다. 최초 신규 발급 고객은 최초 2개월 동안 사용 실적이 없어도 1만2천원 할인을 제공한다.

청호나이스 신한카드 (사진=청호나이스)

12월 말까지 직전 6개월 동안 신한 신용카드 사용 이력이 없는 고객 대상으로 한정 프로모션도 진행한다. 월 30만원 이상 사용시 추가 6천원 할인, 70만원 이상 사용 시 4천원 추가 할인을 60개월 동안 제공한다.

관련기사

청호나이스 신한카드의 연회비는 국내전용 1만5천원, 해외겸용 1만8천원이다. 카드 서비스 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 청호나이스와 신한카드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

청호나이스 관계자는 "보다 합리적인 비용으로 렌탈 서비스를 이용할 수 있도록 제휴를 추진했다"며 "앞으로도 추가적으로 받을 수 있는 서비스와 다양한 분야와의 협업을 통해 고객만족도를 높이고 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.