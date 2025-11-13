청호나이스, 신한카드 PLCC 출시

청호나이스는 신한카드와 손잡고 렌탈료 할인 서비스를 제공하는 '청호나이스 신한카드'를 출시했다고 13일 밝혔다.
전월 이용금액 30만원 이상일 경우 1만2천원, 70만원 이상은 1만6천원, 150만원 이상 사용 시 최대 3만원까지 렌탈료가 할인된다. 최초 신규 발급 고객은 최초 2개월 동안 사용 실적이 없어도 1만2천원 할인을 제공한다.
12월 말까지 직전 6개월 동안 신한 신용카드 사용 이력이 없는 고객 대상으로 한정 프로모션도 진행한다. 월 30만원 이상 사용시 추가 6천원 할인, 70만원 이상 사용 시 4천원 추가 할인을 60개월 동안 제공한다.
청호나이스 신한카드의 연회비는 국내전용 1만5천원, 해외겸용 1만8천원이다. 카드 서비스 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 청호나이스와 신한카드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
청호나이스 관계자는 "보다 합리적인 비용으로 렌탈 서비스를 이용할 수 있도록 제휴를 추진했다"며 "앞으로도 추가적으로 받을 수 있는 서비스와 다양한 분야와의 협업을 통해 고객만족도를 높이고 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.