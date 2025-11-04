청호나이스, CJ올리브영 정수기 공급 계약

청호나이스는 CJ올리브영 전국 주요 매장에 정수기 공급 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 계약에서는 청호나이스 대용량 얼음정수기 '슈퍼 아이스트리'가 주력 모델로 선정돼 순차적으로 설치를 진행 중이다.

슈퍼 아이스트리는 일일 제빙량 18kg, 얼음저장 용량 4kg 성능을 갖췄다. 한 번에 최대 380알의 얼음을 제공할 수 있다.

청호나이스 대용량 얼음정수기 '슈퍼 아이스트리' (사진=청호나이스)

또한 정수 15L, 냉수 5.8L, 온수 3.8L 용량을 갖춰, 얼음 사용이 많은 다중이용시설에서 안정적이고 효율적으로 운영이 가능한 것이 강점이다.

한편 청호나이스는 기업간거래(B2B) 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 지난 1~9월 B2B 실적은 전년 동기간 대비 약 70% 성장했다.

기업 고객 전용상담 채널을 운영해 필요한 서비스를 제공하고, 사용 제품 및 서비스 내역을 한눈에 확인할 수 있는 관리 시스템도 구축했다.

청호나이스 관계자는 "다양한 산업군에서 각 환경에 맞춰 최적화된 렌탈 솔루션을 제공하며 B2B 시장에서 리더십을 강화하겠다"고 말했다.