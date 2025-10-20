청호나이스, 작은사랑 실천운동본부 가을 나눔활동

청호나이스는 사내 봉사단체 '작은사랑 실천운동본부'가 지난 17일 성프란치스꼬 장애인종합복지관과 함께 가을 야외활동을 진행했다고 20일 밝혔다.

봉사에 참여한 청호나이스 임직원들은 복지관 이용자들과 함께 경기도 과천 서울랜드를 방문해 놀이기구를 함께 즐기고, 산책과 식사 등 다양한 체험활동을 하며 따뜻한 시간을 보냈다.

청호나이스 작은사랑 실천운동본부 봉사활동 단체사진 (사진=청호나이스)

작은사랑 실천운동본부는 지난 2003년 임직원들의 나눔의 마음이 모여 출범한 사내 봉사모임이다. 올해로 24년째 활동을 이어오고 있다.

관련기사

이동이 불편한 이웃을 위해 놀이공원 동행과 문화체험 등 다양한 체험 봉사를 통해 정서적 교류와 사회적 재활을 지원하고 있다. 올해 서울시 어린이병원에서 벽화그리기 봉사활동을 진행해 밝고 따뜻한 병원 환경을 조성하는데 힘을 보탰다.

봉사에 참여한 청호나이스 임직원은 "함께 웃고 걸으며 마음을 나눈 시간 동안 큰 에너지를 얻을 수 있었던 활동이었다"며 "앞으로도 작은사랑이 모여 큰 변화를 만들어간다는 믿음으로 지역사회와 함께하는 나눔 문화를 계속 이어나가겠다"고 말했다.