청호나이스, '청호 트윈노즐 비데 B400' 출시

청호나이스가 위생성과 편의성을 동시에 강화한 신제품 '청호 트윈 노즐 비데 B400'을 출시한다고 8일 밝혔다.

청호 트윈 노즐 비데 B400은 생활방수 IPX5 등급을 적용했다. 비데 노즐과 세정 노즐을 분리한 트윈 노즐 구조로 위생성을 강화했다.

청호 트윈 노즐 비데 B400 (사진=청호나이스)

항균력을 가진 스테인리스 노즐을 탑재해 오염 침투를 막고, 자동 세척 기능이 작동해 언제나 깨끗하게 사용할 수 있다.

연속 온수와 난방 변좌, 온풍 건조를 갖춘 '3온 기능'으로 사계절 쾌적한 사용이 가능하다. 강력한 건조와 함께 원적외선을 동시에 제공해 혈액순환과 피부 관리에도 도움을 준다.

터치형 조작부는 가독성을 높인 사용자 인터페이스(UI)를 적용해 직관적으로 조작할 수 있다. 방수 설계로 물기로부터 안전하다. 시트와 커버가 부드럽게 닫히는 소프트 개폐를 갖췄다.

세정 기능은 강력한 분사로 깔끔하게 세정하는 일반 세정부터, 부드러운 여성 전용비데 세정, 공기를 혼입해 부드럽고 강력한 세정을 제공하는 공기방울 세정까지 갖췄다.