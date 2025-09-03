청호나이스 '블리스', 2025 우수디자인 선정

청호나이스는 '빌트인 냉온정수기 블리스'가 2025 우수디자인(GD)에서 우수산업디자인상품으로 선정됐다고 3일 밝혔다.

우수디자인(GD)은 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 디자인 인증제도다. 1985년부터 매년 시행 중이다.

청호나이스 빌트인 정수기 블리스 (사진=청호나이스)

산업디자인진흥법에 따라 상품의 외관, 기능, 재료, 경제성 등을 종합적으로 심사해, 디자인의 우수성이 인정된 상품에 '굿디자인' 마크를 부여한다.

청호나이스 '빌트인 냉온정수기 블리스'는 지난 2월 iF 디자인 어워드에서 수상한 바 있다. 상단 터치 디스플레이와 전면 푸쉬 버튼을 통한 두 가지 취수 방식을 적용했다.

버튼은 빌트인 정수기 중 국내 유일하게 적용된 기능으로 키가 작은 어린이도 손쉽게 사용할 수 있으며, 손에 물기가 있는 상태에서도 간편하게 조작할 수 있다.

청호나이스 관계자는 "빌트인 정수기 블리스는 슬림한 파우셋을 통해 넓은 주방공간과 쾌적한 주방환경을 조성하고 다양한 연령층이 사용하기 편하도록 디자인한 제품"이라고 말했다.