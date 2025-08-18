청호나이스, 스마트한 안마의자 ‘MC-700W’ 출시

청호나이스가 세련된 디자인에 세분화된 맞춤형 안마 코스, 안전성까지 고루 갖춘 스마트한 안마의자 ‘MC-700W’을 18일 공개했다.

‘MC-700W’는 총 18가지 안마 코스(자동 12가지, 수동 6가지)를 제공해, 사용자의 라이프스타일과 상태에 맞춰 섬세하게 선택할 수 있다. 특히 체형에 고민이 있거나 오랜시간 앉아 있는 직장인 등을 고려한 골반 집중 모드도 탑재됐다.

청호나이스 안마의자 ‘MC-700W’.(사진=청호나이스)

또한, 내 몸에 맞춘 듯 편안한 SL 프레임, 파워 컴프레서가 적용된 에어 마사지, 내 마음대로 조절할 수 있는 안마 범위와 속도, 사용자에게 딱 맞는 안마를 찾아주는 인체 감지 기능 등이 결합해 전신을 빈틈없이 케어해준다.

아울러 ‘MC-700W’ 은 안락한 상태로 유지해 주는 무중력 모드를 통해 편안한 휴식감을 제공한다. 여기에 온열 기능(ON/OFF), 블루투스 연결 등 다양한 기능이 탑재되어 사용자 편의성을 더욱 높였다.

디자인 측면에서도 세련된 소파 같은 감성을 담았다. 샌드 베이지 컬러를 적용해 아늑함을 더했고, 거실, 서재, 안방 등 다양한 공간과도 자연스럽게 어우러진다. 생활방수와 오염에 강한 패브릭 원단이 사용되어 관리와 유지에 대한 부담까지 줄였다.

LCD 컨트롤러는 심플하고 가독성이 우수해 조작이 쉽도록 디자인됐다. 이밖에 위험물 감지 기능, 소비전력 절감 기술 등을 적용돼 안전성과 에너지 효율성까지 고려한 점도 특징이다.

청호나이스 관계자는 “‘MC-700W’은 세분화된 안마 코스로 일상의 피로를 효과적으로 풀어줄 뿐만 아니라, 감성적 디자인으로 공간의 품격을 높여줘 나에게 딱 맞는 웰니스 안마의자로 자리매김할 것”이라고 말했다.