청호나이스, 스마트한 안마의자 ‘MC-700W’ 출시

청호나이스가 세련된 디자인에 세분화된 맞춤형 안마 코스, 안전성까지 고루 갖춘 스마트한 안마의자 ‘MC-700W’을 18일 공개했다.
‘MC-700W’는 총 18가지 안마 코스(자동 12가지, 수동 6가지)를 제공해, 사용자의 라이프스타일과 상태에 맞춰 섬세하게 선택할 수 있다. 특히 체형에 고민이 있거나 오랜시간 앉아 있는 직장인 등을 고려한 골반 집중 모드도 탑재됐다.
또한, 내 몸에 맞춘 듯 편안한 SL 프레임, 파워 컴프레서가 적용된 에어 마사지, 내 마음대로 조절할 수 있는 안마 범위와 속도, 사용자에게 딱 맞는 안마를 찾아주는 인체 감지 기능 등이 결합해 전신을 빈틈없이 케어해준다.
아울러 ‘MC-700W’ 은 안락한 상태로 유지해 주는 무중력 모드를 통해 편안한 휴식감을 제공한다. 여기에 온열 기능(ON/OFF), 블루투스 연결 등 다양한 기능이 탑재되어 사용자 편의성을 더욱 높였다.
디자인 측면에서도 세련된 소파 같은 감성을 담았다. 샌드 베이지 컬러를 적용해 아늑함을 더했고, 거실, 서재, 안방 등 다양한 공간과도 자연스럽게 어우러진다. 생활방수와 오염에 강한 패브릭 원단이 사용되어 관리와 유지에 대한 부담까지 줄였다.
관련기사
- 폭염 속 얼음정수기 관심↑…청호나이스, 국제행사 지원 총력2025.07.29
- 청호나이스, 'APEC 2025' 공식 협찬2025.07.22
- 청호나이스 "얼음정수기 판매 전년比 20% 증가"2025.05.19
- 청호나이스, 지마켓과 이커머스 공략 확대2025.05.23
LCD 컨트롤러는 심플하고 가독성이 우수해 조작이 쉽도록 디자인됐다. 이밖에 위험물 감지 기능, 소비전력 절감 기술 등을 적용돼 안전성과 에너지 효율성까지 고려한 점도 특징이다.
청호나이스 관계자는 “‘MC-700W’은 세분화된 안마 코스로 일상의 피로를 효과적으로 풀어줄 뿐만 아니라, 감성적 디자인으로 공간의 품격을 높여줘 나에게 딱 맞는 웰니스 안마의자로 자리매김할 것”이라고 말했다.