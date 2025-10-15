청호나이스는 오는 25일 동대문디자인플라자(DDP) 디자인홀에서 개최되는 '서울시 K-어울림 건강문화 페스티벌'을 공식 후원한다고 15일 밝혔다.

행사는 외국인 주민들의 건강증진과 한국문화 이해를 돕는 교류의 장으로 마련됐다. 내·외국인을 대상으로 건강상담 및 강좌 등을 다양한 프로그램을 운영한다.

청호나이스 '서울시 K-어울림 건강문화 페스티벌' 후원 (사진=청호나이스)

참가자들은 의료·복지·생활 분야 정보를 얻는 동시에, 전통공연·체험행사 등 문화 콘텐츠를 함께 즐기며 공동체 의식을 나눌 예정이다.

청호나이스는 이번 행사 현장 경품으로 청호나이스 주요 제품을 후원해 참여자들의 관심과 호응을 높일 예정이다.

청호나이스 관계자는 "이번 후원은 건강한 다문화사회 조성을 위해 작은 힘을 보태기 위한 것"이라며 "앞으로도 지역사회와 상생하고 모두가 건강하고 쾌적한 생활을 누릴 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.