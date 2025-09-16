청호나이스, 침대 판매량 전년比 2배↑

청호나이스는 올해 1~8월 침대 누적 판매량이 전년 동기 대비 약 2배 증가했다고 16일 밝혔다.

청호나이스는 올해 초 '깨끗한 잠'이라는 슬로건 아래 새로운 CF를 공개하며 쾌적한 수면 환경의 중요성을 알리고 있다. 이 광고는 청호나이스의 핵심 가치인 ‘깨끗함’을 침대 제품에 담아내며, 소비자들의 긍정적인 반응을 이끌어내고 있다.

청호나이스 침대 '듀얼드림' (사진=청호나이스)

청호나이스 침대 '듀얼드림'은 티타늄 포켓스프링을 적용해 안정적인 착와감을 제공한다. 2가지 강선의 독립 스프링을 7구역으로 나누어 배치해 신체 하중을 세밀하게 분산시킨다. 또한 침대 4면에 폼케이스를 적용해 침대 코너 내구성을 강화했다.

이 제품은 피부에 자극이 없는 식물성 원단인 모달 원단으로 제작되어 부드럽고 위생적이며, 친환경 인증인 오코텍스 에코 패스포트 인증을 받아 민감성 피부도 안심하고 사용할 수 있다.

청호나이스 관계자는 "침대는 하루의 휴식을 책임지는 중요한 생활 필수품인 만큼, 단순한 가구를 넘어 '케어 서비스'가 함께 제공되는 렌탈 제품의 가치가 주목받고 있다"며 "앞으로도 청호나이스는 소비자들의 건강한 수면을 위해 차별화된 기술력과 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.