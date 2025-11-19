청호나이스, 서울 다함께 어울림 한마당 후원

청호나이스는 오는 29일 서울시 동작구에 위치한 서울여성가족플라자에서 진행되는 '서울 다함께 어울림 한마당' 행사에 공식 후원사로 참여한다고 19일 밝혔다.

서울 다함께 어울림 한마당은 서울외국인주민센터가 주관하고 케이헬스미디어가 주최하는 행사다.

서울 다함께 어울림 한마당 행사 포스터 (사진=청호나이스)

외국인 이주민들에게 올바른 건강정보를 제공하고 전통문화 체험 및 놀이 프로그램을 통해 내·외국인이 함께 어울리는 소통의 장을 만들기 위해 마련됐다.

이번 행사에서는 일상에서 꼭 필요한 생활 속 응급처치 교육이 진행되며, K-POP 댄스 및 노래 공연 등을 진행해 축제 분위기를 더했다.

청호나이스는 행사 참여자를 위한 경품으로 자사 정수기와 분유포트를 지원하며 참여자들의 만족도를 높일 계획이다.

청호나이스 관계자는 "다양한 문화적 배경을 가진 이웃들이 건강하고 편안한 일상을 누릴 수 있도록 돕기 위한 실천"이라며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 의미있는 사회공헌 활동을 꾸준히 진행하겠다"고 말했다.