CJ제일제당, ‘습떡볶이·습김치덮밥’ 댓글 이벤트 연다

CJ제일제당은 강렬한 매운맛을 내세운 ‘습떡볶이’와 ‘습김치덮밥’을 주제로 온라인 소비자 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다. ‘습김치’ 인기를 기반으로 지난 9월 출시된 ‘습’ 시리즈를 확장해 MZ세대 소비자들과의 접점을 강화하기 위한 행보다.

‘습떡볶이’는 습 특유의 매콤한 소스를 활용해 매운 떡볶이 맛을 구현했고, ‘습김치덮밥’은 참기름을 더한 매운 김치 소스와 햇반이 함께 구성된 제품으로 천원대의 합리적인 가격으로 출시됐다.

해당 상품은 최근 유튜브 침착맨·유병재 채널에서 소개되며 화제를 모았고, 관련 영상은 합산 600만 조회수를 넘겼다. 영상 노출 효과로 습김치·습파김치 등 ‘습’ 라인업 전체 검색량은 첫 출시 시점 대비 100% 증가했으며, 습 시리즈의 월매출은 꾸준히 오르며 이달 10억원에 육박할 전망이다.

유튜버 침착맨과 습김치덮밥.(사진=CJ제일제당)

CJ제일제당은 소비자 참여를 확대하기 위해 댓글 참여형 이벤트를 진행한다. 침착맨·유병재 영상에 댓글을 남기면 ‘한정판 습 굿즈 세트’를 추첨 증정하는 방식이다. 굿즈 세트는 ▲습떡볶이·습김치덮밥 ▲싱잉볼 ▲고함항아리 ▲액막이 오너먼트 ▲습 팔찌 등 ‘스트레스 해소템’ 콘셉트로 구성했다. 침착맨 영상은 다음 달 7일까지, 유병재 채널은 이달 말까지 참여할 수 있다.

관련기사

CJ 공식몰 ‘CJ더마켓’에서도 다음달 2일까지 습 제품 1만원 이상 구매 시 에어팟·굿즈 세트 등을 제공하는 기획전을 연다.

CJ제일제당 관계자는 “습 시리즈 특유의 화끈한 매운맛이 스트레스를 날리는 음식으로 MZ세대에게 통하고 있다”며 “디지털 콘텐츠와 연계한 마케팅을 계속 강화할 것”이라고 말했다.