[1분건강] 2030 남성 절반이 ‘통풍’ 위험군…‘고요산혈증’ 증가세

이십대와 삼십대 남성이 높은 비율로 통풍 위험에 노출돼 있는 것으로 나타나 주의가 요구된다.

KMI한국의학연구소는 2021년~2024년 전국 8개 센터에서 건강검진을 받은 19세 이상 성인 200만7천318명의 통풍 현황을 분석했다. 이는 수검자 빅데이터를 활용한 ‘KMI 건강 빅데이터 시리즈’의 첫 번째.

전체 수검자의 평균 혈중 요산 농도는 2021년 5.72mg/dL에서 지난해 5.81mg/dL로 나타났다. 고요산혈증의 평균 유병률은 같은 기간 23.9%에서 26.7%로 증가했다.

특히 20대 남성의 고요산혈증 유병률은 43.8%, 30대 남성은 45.7%로 절반에 가까운 높은 유병률을 보였다. 이는 모든 연령대 중 가장 높은 비율이다. 연도별 20대 남성의 유병률은 ▲2021년 40.1% ▲2022년 41% ▲2023년 42.3% ▲2024년 43.8% 등이다. 30대 남성은 ▲2021년 40.8% ▲2022년 40.7% ▲2023년 43.4% ▲2024년 45.7% 등으로 나타났다.

연령이 증가할수록 점차 감소하는 양상을 보여 ▲40대 38.6% ▲50대 27.3% ▲60대 20.4% 등이었다. 다만 40대 남성은 2021년 대비 2024년 유병률이 5.8% 증가했다.

여성은 전체 유병률이 11.1%로 남성보다 낮았으나, 50대 여성은 3년 사이 9.8%에서 12.9%로 3.1% 상승해 여성 연령대 중 증가폭 1위를 나타냈다. 이는 폐경 후 여성호르몬 감소로 요산 배설 능력이 저하되는 특성과 관련이 있다.

여성의 연령대별 유병률은 ▲20대 14.5% ▲30대 12.8% ▲40대 10.2% ▲50대 12.9% ▲60대 13.3% 등이다.

참고로 고요산혈증은 혈액 내 요산 농도가 정상 수치를 넘는 상태를 말한다. 방치 시 통풍의 직접 원인이 된다. 고혈압‧당뇨병‧신장질환 등의 위험 요인이기도 하다.

잦은 술자리=고요산혈증 발병

이번 분석에서는 음주 빈도와 고요산혈증의 상관성도 확인됐다. 비음주군의 고요산혈증 유병률은 16.8%인 반면, 주 5회 이상 음주군은 32.3%로 두 배 가까이 높았다.

주종별로는 ▲맥주 30.9%(최고 위험) ▲막걸리 28.8% ▲소주 22.5% ▲양주 18.7% ▲와인 17.1% 순이었다. 맥주와 막걸리에 요산 생성 물질인 퓨린 함량이 높기 때문으로 분석된다. 하지만 퓨린 함량이 낮은 다른 주류도 알코올 자체가 요산의 신장 배출을 억제하여 혈중 요산 농도를 높여 주의가 필요하다.

또 흡연자의 고요산혈증 유병률은 33.8%였다. 이는 비흡연자 20.0% 대비 13.8% 높은 수치. 규칙적인 운동을 하지 않는 그룹 33.8%가 운동하는 그룹 20.0%와 비교해 더 높게 나타났다.

이와 함께 체질량지수(BMI) 35㎏/㎡ 이상 3단계 비만군의 고요산혈증 유병률은 56.0%로 정상 체중군(12.1%)보다 4.6배 높았다. 고혈압 환자군의 경우, 38.6%로 정상 혈압군(17.8%)의 약 2배, 대사증후군 환자군은 41.8%로 정상군보다 20.8% 높게 나타났다.

KMI연구원 안지현 수석상임연구위원은 “고요산혈증은 통풍과 각종 만성질환의 전조 신호”라며 “젊은 남성층에서 급증하고 있는 만큼 연말연시 음주 문화와 서구화된 식습관에 대한 주의가 필요하다”라고 밝혔다.

아울러 “요산 농도 상승은 고혈압‧관상동맥질환‧심부전‧심방세동 등의 위험 요인이 되며, 대사증후군‧2형 당뇨병‧지방간 등을 유발할 수 있다”라며 “건강검진을 통한 조기 발견과 생활습관 개선이 중요하다”라고 덧붙였다.