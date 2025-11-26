홈플러스, ‘CRAZY 4일 특가’…최대 50% 할인

홈플러스가 오는 27일부터 30일까지 제철 먹거리 등을 할인 판매하는 ‘CRAZY 4일 특가’를 개최한다고 26일 밝혔다.

미국산 ‘옥먹돼 삼겹살/목심(100g/1인 1kg 한정/온라인 제외)’은 990원에 선보인다. 7대 카드 결제 시 ‘딸기(500g)’와 캐나다산 ‘보먹돼 삼겹살/목심(100g)’을 각각 50% 할인한다.

또 특란 30구, 남해안 생굴, 꿀밤고구마, 제주 밀감 등을 할인가에 선보인다. 홈플러스 PB 베이커리 몽블랑제의 베스트셀링 제품인 ‘생크림 폭탄 단팥빵(온라인 제외)’은 30% 할인한다.

홈플러스, CRAZY 4일 특가. (제공=홈플러스)

다음 달 3일까지는 국물 요리템을 엄선해 제안하는 ‘탕!탕!탕! 페스타’도 열린다. 이번 행사 테마는 매운탕이다. 마이홈플러스 멤버십 회원 대상, 국내산 ‘생물 대구’는 40% 할인하고 ‘동태’와 국내산 ‘생물 아귀’는 50% 할인한다.

이와 함께 국물 요리 필수 재료인 국내산 ‘친환경 표고버섯(400g)’과 국내산 ‘쑥갓(봉)’과 ‘청도 미나리(봉)’도 할인한다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 “본격적인 겨울철을 맞아 제철 맞은 인기 먹거리와 함께 따뜻한 국물 요리템을 엄선해 합리적인 가격으로 준비했다”며 “장보기 수요가 가장 높은 주말 4일 동안 파격 할인 혜택을 선사하는 만큼 홈플러스에서 물가 걱정 없는 장보기를 즐기시기 바란다”고 말했다.