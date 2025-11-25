애슐리퀸즈, 성수에 ‘하우스 오브 애슐리’ 팝업 전시 연다

이랜드이츠의 월드 고메 뷔페 브랜드 애슐리퀸즈가 오는 12월 20일부터 내년 1월 25일까지 서울 성수동에서 첫 팝업 스토어 ‘하우스 오브 애슐리(House of Ashley)’를 연다. 단순 메뉴 체험을 넘어 브랜드 세계관과 스토리, 헤리티지를 공간으로 구현한 전시형 팝업이라는 점을 내세웠다.

25일 회사에 따르면 이번 팝업은 2026년 3월 오픈 예정인 ‘애슐리퀸즈 성수점’ 부지에서 진행된다. 애슐리퀸즈는 성수 상권 진출을 통해 MZ세대 등 젊은 고객층을 확대한다는 계획으로, 패밀리레스토랑 대표 브랜드가 리뉴얼과 고객 확장 전략을 팝업 형태로 먼저 공개하는 첫 사례라고 설명했다.

팝업의 핵심은 애슐리퀸즈가 처음 공개하는 브랜드 세계관이다. 할머니 ‘캐서린’, 엄마 ‘에블린’, 딸 ‘애슐리’로 이어지는 서사를 기반으로, 미국 가정집의 정성과 따뜻함, 헤리티지를 상징하는 브랜드 스토리를 6개 테마 공간으로 구성했다. 이 공간에는 이랜드뮤지엄이 30년 넘게 수집해 온 아메리칸 클래식 소장품이 함께 전시된다.

(사진=이랜드이츠)

전시 소장품에는 케네디 부부의 웨딩 접시, 미국 고전영화 컬렉션, 아메리칸 헤리티지를 담은 오브제 등 브랜드 세계관과 연계된 물품이 포함돼 있다. 이랜드이츠는 이를 통해 애슐리퀸즈가 지향하는 라이프스타일 이미지를 시각적으로 보여준다는 계획이다.

팝업 기간 동안에만 선보이는 스페셜 메뉴도 운영한다. 미국 가정식을 애슐리퀸즈 콘셉트에 맞게 재해석한 메뉴를 준비했으며, 사전 예약 고객을 위한 디저트뷔페도 별도 공간에서 진행된다. 디저트뷔페에서는 애슐리퀸즈의 차세대 디저트 라인업을 먼저 경험할 수 있다.

애슐리퀸즈 관계자는 “외식공간을 넘어 하나의 문화와 콘텐츠로서 애슐리를 재정의하는 전시형 팝업”이라며 “성수 팝업을 시작으로 브랜드의 기원과 철학을 보다 분명하게 보여주고, 내년 성수점 정식 오픈과 함께 젊은 고객층과의 접점을 넓혀갈 것”이라고 말했다.

애슐리퀸즈 성수 팝업 디저트뷔페 사전 예약 관련 상세 내용은 추후 애슐리퀸즈 공식 SNS를 통해 공지될 예정이다.