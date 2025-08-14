이랜드그룹, 2분기 매출·영업익 동반 성장

이랜드그룹이 패션, 외식, 유통 등 주요 사업 부문에서 호조를 보이며 2분기 실적이 개선됐다.

14일 이랜드월드 공시에 따르면, 연결 기준 2분기 매출은 1조4천74억 원, 영업이익은 860억 원으로 전년 동기 대비 각각 6%, 19% 증가했다. 상반기 누적 매출은 2조7천431억 원으로 5% 늘었고, 영업이익은 1천560억 원으로 9% 성장했다.

패션부문은 상반기 매출 8천690억 원으로 전년 동기 대비 8% 증가하며 성장세를 이어갔다. 스포츠(뉴발란스·뉴발란스 키즈), SPA(스파오·스파오 키즈), 캐주얼(후아유) 브랜드에서 고른 매출 증가가 나타났다.

이랜드 마곡 글로벌 R&D 센터.(사진=이랜드월드)

외식부문인 이랜드이츠는 상반기 매출액 2천764억 원으로 전년 동기 대비 29% 늘었다. 애슐리퀸즈, 리미니, 프랑제리 등 전 브랜드가 흑자를 기록했으며, 프랜차이즈 전체 영업이익률은 10% 이상을 유지했다.

관련기사

유통부문에서는 킴스클럽·팜앤푸드로 구성된 하이퍼부문 매출이 4천609억 원으로 전년 동기 대비 24% 성장했다. 특히 ‘델리 바이 애슐리’ 매출이 전년 대비 224% 급증하며 하이퍼부문 성장을 이끌었다.

이랜드는 오는 9월 이랜드글로벌과 이랜드킴스클럽을 흡수합병해 유통·패션·하이퍼마켓 부문을 단일 법인으로 묶고 효율화와 내실 경영에 나설 계획이다. 하반기에는 각 부문 핵심 경쟁력 강화를 통해 성장세를 이어가겠다는 방침이다.