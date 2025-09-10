성수 엘씨디씨서울, 스위트스팟에 공간 위탁 운영 맡긴다

성수동 복합 문화 공간 엘씨디씨서울(LCDC SEOUL)이 팝업스토어 전문 기업 스위트스팟과 협약을 맺고 공간 운영 효율과 수익 극대화를 위한 협업한다고 10일 밝혔다.
LCDC SEOUL은 패션·라이프스타일 기업 에스제이그룹이 운영하는 총 4층 500평 규모의 공간으로, 야외 스퀘어와 1층 까페, 2층 글로벌 라이프스타일 편집숍, 6개의 브랜드를 상시로 만나는 3층 도어스(DOORS), 4층 브런치 레스토랑까지 패션, 브랜드, 문화, F&B가 결합된 공간 플랫폼이다.
특히 2021년 오픈 초기부터 ‘성수동 핫플레이스’로 입소문을 타면서, 연무장길 동편 끝자락이라는 입지에도 라이브 뮤직 공연, 북토크쇼 등 자체 시그니처 콘텐츠에 힘입어 올 7월 100만 방문객을 돌파했다.
이번 스위트스팟과의 협약은 공간 유입과 수익을 극대화하는 전략의 일환이다. LCDC SEOUL 내 독립 공간인 C동(1층 18평, 2층 28평)의 대관을 스위트스팟에 위탁해 브랜드 팝업 확대로 안정적인 수익구조를 확보하고 브랜드들과의 협업 시너지를 강화할 방침이다.
앞으로 LCDC SEOUL의 C동 공간은 스위트스팟이 운영하는 ‘팝가’ 등의 앱을 통해 '스테이지 엑스 성수 17(@LCDC)'(가칭) 이라는 별도의 이름으로 노출될 예정이다.
LCDC SEOUL 관계자는 “올해 하반기부터 더 다채로운 콘텐츠, 신규 브랜드의 팝업 유치와 외국인 방문객 대상 이벤트를 강화하고자 스위트스팟과 협업을 체결하고 제이드앤워터를 유치했다”며 “방문객들의 니즈를 충족시킬 창의적인 콘텐츠와 입소문난 인기 레스토랑까지 브랜드, 패션, 문화, F&B를 아우르는 풍성한 경험을 성수에서 만날 수 있을 것”이라고 말했다.