신라면세점, 위스키 ‘히비키 21년 히로시 센주’ 한정 수량 판매

유명 화가와 협업…인천공항 주류매장에서 선보여

유통입력 :2025/11/21 09:59

김민아 기자

신라면세점이 일본 위스키 ‘히비키(Hibiki)’의 아티스트 협업 제품을 국내 면세점 단독으로 선보인다고 21일 밝혔다.

‘히비키’는 일본 산토리 하우스의 2대 마스터 블랜더 게이조 사지(Keizo Saji)가 산토리 창립 90주년을 기념해 선보인 블랜디드 위스키로, ‘몰트’와 ‘그레인 위스키’를 블랜딩해 풍부한 향과 맛이 특징이다.

이번에 선보이는 제품은 일본 전통 회화 ‘니혼가’ 화가인 히로시 센주(Hiroshi Senju)와 ‘자연의 힘과 신비’를 주제로 제작됐다. ‘히비키 색상의 폭포(Waterfall on Colours 'Hibiki')’로, 히비키를 대표하는 색상인 깊은 보라색을 모티브로 했다.

히비키 21년 히로시 센주. (제공=호텔신라)

해당 제품은 국내 면세점 단독으로 신라면세점 인천공항점 제1여객터미널 29번과 42번 게이트, 제2여객터미널 225번과 227번 게이트 인근 주류 매장에서 만나볼 수 있다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
위스키 신라면세점 단독 산토리 일본 인천공항점

