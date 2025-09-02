신라면세점, 위스키 ‘더 글렌그란트’ 고객 초청 행사 성료

그렉 스테이블스 마스터 디스틸러 내한…위스키 5종 탄생 스토리 전해

2025/09/02

신라면세점은 지난달 31일 서울시 중구 장충동 소재 서울신라호텔에서 VIP 고객 80여 명이 참석한 가운데 ‘더 글렌그란트’의 신제품 출시 기념 ‘마스터 클래스’를 마쳤다고 2일 밝혔다.

이번 마스터 클래스는 더 글렌그란트 스코틀랜드 본사의 마스터 디스틸러인 ‘그렉 스테이블스’가 직접 진행했다. ‘마스터 디스틸러’는 브랜드를 대표하는 인물로 위스키의 기획, 설계, 품질 등의 총 책임자를 의미한다.

총 30년 경력의 그렉 스테이블스가 이끈 이번 마스터 클래스에서는 더 글렌그란트 증류소 역사부터 제조법, 각 제품에 대한 소개까지 위스키에 대해 심도있게 이해하는 시간으로 마련됐다.

신라면세점 ‘더 글렌그란트’ 마스터 클래스. (제공=호텔신라)

또 더 글렌그란트의 대표 제품인 ‘더 글렌그란트 18년’ 등을 포함한 총 5종을 시음하는 시간도 마련됐다. 오는 10월 신라면세점에 출시 예정인 ‘더 글렌그란트 30년’과 ‘더 글렌그란트 2006 프라이빗 캐스크’도 직접 시음하는 시간을 통해 고객들의 큰 호응을 얻었다.

‘더 글렌그란트 30년’은 버번 위스키(미국 위스키)를 숙성했던 오크 배럴인 ‘엑스-버번’과 올로로소 셰리 캐스크(스페인 셰리 와인을 담았던 나무통)에서 숙성해 깊고 풍부한 단맛과 복합적인 풍미가 특징이다.

신라면세점에서 단 201병만 출시 예정인 ‘더 글렌그란트 2006 프라이빗 캐스크’는 더 글렌그란트 최초의 프라이빗 캐스크로, 하나의 오크통에서 나온 위스키 원액만으로 만들어 원액 고유의 풍미를 느낄 수 있다.

