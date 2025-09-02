신라면세점, 위스키 ‘더 글렌그란트’ 고객 초청 행사 성료

신라면세점은 지난달 31일 서울시 중구 장충동 소재 서울신라호텔에서 VIP 고객 80여 명이 참석한 가운데 ‘더 글렌그란트’의 신제품 출시 기념 ‘마스터 클래스’를 마쳤다고 2일 밝혔다.

이번 마스터 클래스는 더 글렌그란트 스코틀랜드 본사의 마스터 디스틸러인 ‘그렉 스테이블스’가 직접 진행했다. ‘마스터 디스틸러’는 브랜드를 대표하는 인물로 위스키의 기획, 설계, 품질 등의 총 책임자를 의미한다.

총 30년 경력의 그렉 스테이블스가 이끈 이번 마스터 클래스에서는 더 글렌그란트 증류소 역사부터 제조법, 각 제품에 대한 소개까지 위스키에 대해 심도있게 이해하는 시간으로 마련됐다.

신라면세점 ‘더 글렌그란트’ 마스터 클래스. (제공=호텔신라)

또 더 글렌그란트의 대표 제품인 ‘더 글렌그란트 18년’ 등을 포함한 총 5종을 시음하는 시간도 마련됐다. 오는 10월 신라면세점에 출시 예정인 ‘더 글렌그란트 30년’과 ‘더 글렌그란트 2006 프라이빗 캐스크’도 직접 시음하는 시간을 통해 고객들의 큰 호응을 얻었다.

‘더 글렌그란트 30년’은 버번 위스키(미국 위스키)를 숙성했던 오크 배럴인 ‘엑스-버번’과 올로로소 셰리 캐스크(스페인 셰리 와인을 담았던 나무통)에서 숙성해 깊고 풍부한 단맛과 복합적인 풍미가 특징이다.

신라면세점에서 단 201병만 출시 예정인 ‘더 글렌그란트 2006 프라이빗 캐스크’는 더 글렌그란트 최초의 프라이빗 캐스크로, 하나의 오크통에서 나온 위스키 원액만으로 만들어 원액 고유의 풍미를 느낄 수 있다.