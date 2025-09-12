신라면세점, 세 번째 모델로 케이팝 그룹 ‘엔싸인’ 발탁

신라면세점은 지난 10일 서울시 중구 장충동 소재 신라면세점 서울점에서 케이팝 그룹 엔싸인의 소속사인 nCH엔터테인먼트와 업무협약을 체결하고 케이팝 그룹 엔싸인을 모델로 선정했다고 12일 밝혔다.

배우 진영과 박형식에 이어 케이팝 그룹 엔싸인을 모델로 발탁하며, 글로벌 팬덤을 활용해 글로벌 MZ세대 고객을 유치하겠다는 계획이다.

올해로 데뷔 2주년을 맞은 엔싸인은 7인조 다국적 보이 그룹으로, 한국뿐 아니라 대만, 일본, 호주 멤버로 구성돼 데뷔 초부터 글로벌 팬덤을 갖춰 차세대 케이팝 그룹으로 주목받고 있다.

지난 10일 신라면세점 서울점에서 진행된 신라면세점 홍보모델 케이팝(K-Pop) 그룹 엔싸인(n.SSign) 위촉식에서 홍보모델 그룹 엔싸인(n.SSign)과 윤재필 신라면세점 국내영업팀 팀장(상무)(왼쪽에서 네 번째)이 기념사진을 촬영하고 있다. (제공=호텔신라)

실제로 엔싸인은 올해 일본과 대만, 미국 등에서 팬미팅부터 투어 공연 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

이에 신라면세점은 엔싸인과 함께한 홍보 영상을 시작으로, 다양한 마케팅 활동을 통해 브랜드 인지도를 높이고 고객 소통을 강화해 나갈 방침이다.