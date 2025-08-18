글로벌 고객 잡아라…신라면세점, 홍보 모델로 배우 박형식 발탁

호텔신라가 운영하는 신라면세점이 배우 박형식을 모델로 선정했다고 18일 밝혔다.
다음 달부터 중국인 단체관광객의 무비자 입국이 한시 허용되면서 면세 업계에 기대감이 고조되고 있다.
이에 신라면세점은 신뢰감 있는 이미지로 국내외 다양한 팬 층을 보유하고 있으며 아시아권에서 높은 인지도를 갖춘 배우 박형식을 홍보모델로 선정하고 마케팅 활동을 전개한다.
배우 박형식은 ‘보물섬’, ‘닥터 슬럼프’, ‘청춘월담’ 등 출연작마다 장르의 한계 없는 연기를 보여주며 국내외로 많은 사랑을 받고 있다.
신라인터넷면세점에서는 오는 9월 1일부터 2주간 퀴즈 프로모션 등 모델 선정을 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 배우 박형식과 함께한 홍보 영상을 보고 퀴즈를 맞히면 추첨을 통해 신라면세점 쇼핑 혜택과 모델 아크릴 디오라마를 증정한다.