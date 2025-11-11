신라면세점, 제주 로컬 디저트 전문관 ‘스윗 제주’ 개점

신라면세점이 제주시 연동에 위치한 제주점에 제주 로컬 카페 및 디저트 브랜드와 협업해 디저트 선물세트를 선보이는 ‘스윗 제주(Sweet Jeju)’를 열었다고 11일 밝혔다.

‘스윗 제주’는 신라면세점에서 처음 선보이는 제주 지역 로컬 디저트 특별관으로, 최근 K-컬처 및 미식 체험을 선호하는 외국인 제주 여행객들의 여행 패턴을 반영했다.

신라면세점은 제주 여러 지역에 흩어져 있는 유명 베이커리와 카페들의 대표 상품을 한곳에 모아 소개하며, 제주의 특색있는 미식 상품을 고객들이 한 곳에서 경험할 수 있도록 해 원스톱 쇼핑 편의를 제공하겠다는 취지다.

제주 로컬 디저트 전문관 ‘스윗 제주’. (제공=호텔신라)

‘스윗 제주’에서는 현지인뿐 아니라 제주를 찾는 내국인에게도 인기있는 제주 로컬 디저트 브랜드 ▲몽그레 ▲귤메달 ▲구아우쇼콜라 ▲바솔트 ▲플러스 제주 등 총 5개 디저트 브랜드를 만나볼 수 있다.

‘몽그레’는 제주 보리와 녹차, 땅콩 등 제주산 재료로 만든 구름 모양 찰보리 과자로, 제주를 찾는 관광객에게 선물용으로 인기를 얻고 있다. ‘귤메달’은 착즙쥬스를 판매하는 브랜드로, 제주의 대표 상징인 감귤의 다양한 품종으로 만든 음료를 선보인다.

‘구아우쇼콜라’는 현무암을 형상화한 초콜릿인 ‘현무초콜릿’이 대표 제품이다. ‘바솔트’도 현무암을 모티브로 제주산 재료를 사용한 디저트를 선보인다.

또 종합 제주 식품 브랜드 ‘플러스제주’에서는 아침미소목장샌드와 감귤 로쉐 등 다채로운 제주 특화 상품을 만나볼 수 있다.

제주 로컬 디저트 특별관 ‘스윗 제주’는 신라면세점 제주점 4층에서 만나볼 수 있다.