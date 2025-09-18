호텔신라, 인천공항 면세점 DF1 사업권 반납 결정

호텔신라가 인천국제공항 면세점 DF1 권역 사업권을 반납하기로 했다. 인천공항 임대료 조정이 무산되면서 영업 손실을 감당하기 어렵다는 판단에서다.

호텔신라는 18일 이사회를 열고 인천공항 면세점 DF1 권역 운영권 반납을 의결했다고 밝혔다. 회사는 “지난 2023년 계약 이후 면세 시장에서 주 고객군의 소비 패턴 변화와 구매력 감소로 환경이 급변했다”며 “이에 따라 인천공항공사에 임대료 조정을 요청했지만 받아들여지지 않았다”고 설명했다.

이어 “인천공항에서 영업을 지속할 경우 손실이 너무 크다고 판단했다”며 “재무구조 개선과 기업·주주가치 제고를 위해 불가피하게 사업권을 반납하게 됐다”고 덧붙였다.

신라면세점 인천공항점 제2여객터미널 주류 매장. (제공=호텔신라)

호텔신라는 “면세산업 전반이 어려운 상황이지만 수익성 개선을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

인천공항은 지난 2023년 7월부터 임대료를 여객 수와 연동하는 방식으로 변경했다. 이에 따라 면세점 매출과 무관하게 공항 이용객이 늘면 임대료도 자동으로 증가하는 구조가 됐다. 올해 상반기 인천공항 여객은 3천636만명으로 개항 이래 최대치를 기록했다.

이 같은 결정에 면세점 업계는 매출 부진 속에서 임대료 부담이 가중되고 있다. 한국면세점협회가 발표한 산업 동향에 따르면 지난 6월 국내 면세점 방문객 수는 전년보다 7% 늘었지만 매출은 9.5% 줄었고, 공항 상업시설 임대료의 60%를 면세점이 부담한 것으로 나타났다.