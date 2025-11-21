우아한청년들, 겨울에도 라이더 지원 강화… 6천명에 안전·보온용품 무료 지급

우아한청년들이 혹한기를 앞두고 배달 라이더를 위한 안전·보온용품 지원에 나섰다.

배달의민족 물류 서비스를 운영하는 우아한청년들은 고용노동부와 함께 ‘사계절 안전지원 캠페인’을 진행하며 배민커넥트 라이더 6천명에게 배민패딩, 배민핸들토시 등 겨울철 필수 장비를 무상 제공한다고 21일 밝혔다.

우아한청년들의 계절성 지원 사업은 2021년 시작돼 올해로 5년째를 맞았다. 혹서기·혹한기에 연 2회 진행하며 지금까지 제공된 물품은 약 50만개로, 플랫폼 종사자 대상 계절성 안전지원 사업 중 가장 큰 규모다. 누적 지원 물품 가치는 약 25억원에 달한다.

(사진=우아한청년들)

이번 겨울 지원 물품은 라이더들의 현장 의견을 반영해 선정됐다. 야외에서 장시간 운행하는 라이더들이 체감하는 ‘진짜 필요한 물품’을 중심으로 구성했고, 모든 패키지에는 감사 메시지 카드도 함께 담았다.

우아한청년들은 현장 간담회와 조사 등을 통해 물품 품질을 매년 보완해왔다. 특히 교체주기가 짧은 장비나 보온·안전 주행에 직접적인 도움이 되는 물품을 중심으로 지원해 라이더들의 부담을 줄이고 안전운행 기반을 강화한다는 취지다.

관련기사

우아한청년들 관계자는 “배달의 최전선에서 활동하는 라이더들의 안전은 가장 우선되는 가치”라며 “혹한기에도 따뜻하고 안전한 환경에서 운행할 수 있도록 실질적인 지원책을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

이번 캠페인은 매년 여름·겨울 두 차례 진행되는 ‘사계절 안전지원’의 일환이며, 우아한청년들은 향후에도 상생 파트너로서 라이더 환경 개선 활동을 지속하겠다는 계획이다.