우아한청년들, 라이더 폭염 대응 위해 생수 45만병 공급

배달의민족 물류 자회사 우아한청년들이 배민 라이더들의 폭염 대응을 위해 대규모 현장 지원에 나섰다.

우아한청년들은 지난 7월부터 전국 배민B마트에 생수 45만병을 공급 완료했다고 25일 밝혔다. 시범 운영을 거쳐 전국 단위로 확대했으며, 라이더들은 9월 말까지 인근 B마트를 방문해 생수를 수령할 수 있다.

이번 조치는 ‘2025년 라이더 폭염 대응 종합대책’의 일환이다. 회사는 생수 지원뿐 아니라 픽업 대기 공간(픽업존)에 냉풍기와 서큘레이터를 설치해 조리장 실온을 낮추는 등 라이더의 건강권과 휴식권을 보장하는 환경 개선에도 집중했다.

(사진=우아한청년들)

우아한청년들은 여름철 계절성 물품 지원을 포함해 다양한 현장 중심 대책을 시행하고 있다. 대표적으로 ▲고용노동부·이마트24와 협업한 수도권 3천여 개 ‘배달라이더 동행쉼터’ 운영 ▲배민커넥트 앱을 통한 쉼터 위치 안내 ▲업계 최대 규모 계절성 물품 지원(누적 5만개 이상) ▲서울시 이동노동자 쉼터 31곳에 생수 10만병 공급 ▲배민라이더스쿨 온열질환 예방 교육 콘텐츠 제공 등이 있다.

또한 정부기관과 함께하는 안전 캠페인, ‘배달안전365 커피트럭’과 같은 오프라인 이벤트, 여름 전용 초경량 라이더웨어 출시 등도 병행하고 있다. 최근에는 가천대길병원과 협업해 심뇌혈관질환 예방 건강검진을 무료로 지원하는 등 민간-의료 협력 사례로도 주목받았다.

우아한청년들 관계자는 “라이더들의 건강과 안전은 지속가능한 배달환경을 위한 핵심 가치”라며 “이번 생수 지원과 픽업존 개선은 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 정책”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 동반성장 파트너인 라이더들을 위한 실효성 있는 대책을 지속 확대해 안전한 배달문화를 정착시키겠다”고 강조했다.