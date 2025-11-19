HMM, BGN그룹 손잡고 싱가포르에 LPG 합작사 설립

HMM이 친환경 가스운송 시장 공략을 위해 아랍에미리트(UAE) BGN그룹과 손잡았다.

HMM은 BGN그룹 산하 B 인터내셔널 쉬핑 앤 로지스틱스와 액화천연가스(LPG) 운송사업 확대를 위해 싱가포르에 합작법인을 설립했다고 19일 밝혔다.

HMM 여의도 사옥에서 지난 5일 개최된 합작법인 설립식에는 양사 임직원 10여명이 참석해 협력 의지를 다졌다.

신설된 합작법인인 ‘HMMB INT Shipping Pte. Ltd’는 양사가 각각 50%씩 투자하며, 향후 8만8천CBM급 초대형가스운반선(VLGC) 2척을 운영할 예정이다. 이 선박들은 BGN그룹 원자재 및 에너지 트레이딩 계열사인 ‘BGN INT DMCC’와 15년 장기 운송계약이 체결돼 있어 이를 기반으로 안정적인 사업 운영이 가능하다고 회사 측은 설명했다.

정준 HMM 벌크사업본부장(오른쪽 첫번째)과 오잔 투르굿 BGN 대표(오른쪽 두번째)가 기념촬영을 하고 있다. (사진=HMM)

현재 HD현대중공업에서 건조 중인 이 선박들은 2027년 상반기에 인도될 예정이다.

BGN그룹은 연간 약 1천400만톤 규모 LPG 무역량을 기록하며, 40여 척 LPG 선박을 운영 중인 글로벌 리딩 트레이딩 기업이다.

과거 5척 LPG 선박을 운용했던 HMM은 2016년 이후 해당 사업을 중단했으나 최근 ‘2030 중장기 전략’을 바탕으로 벌크부문 포트폴리오를 강화하고 있다. 이를 위해 2030년까지 LPG 및 암모니아 운송 선대를 약 20척 규모로 확대할 계획이다.

올해 중형 LPG선 3척을 확보한데 이어, 이번 합작법인 설립으로 2척을 추가 확보함으로써 미래 친환경 에너지 운송 사업의 성장 기반을 강화하게 됐다.

정준 HMM 벌크사업본부장은 “이번 합작법인 설립은 BGN그룹과 HMM의 전략적 파트너십을 통해 증가하는 가스운송 수요에 적극 대응하고, 나아가 저탄소·친환경 에너지 운송 분야로 협력을 확대하는 미래지향적 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.

오잔 투르굿 BGN 대표는 “이번 협력을 통해 양사는 해운업의 탈탄소화를 위한 비전을 공유하게 됐다"며 “향후 두 척 선박 인도는 BGN이 LPG 사업을 지속 가능하게 성장시키는데 기여할 것”이라고 밝혔다.