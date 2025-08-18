HMM, 2조원대 자사주 공개매수에 주가 급등

HMM이 주주가치 제고를 위해 대규모 자사주 공개매수에 나서자 주가가 급등하고 있다.

HMM은 18일부터 내달 12일까지 약 한 달간 자사주 공개매수에 나선다고 공시했다.

공개매수 가격은 주당 2만6천200원이다. 취득 예정 주식 수는 8천180만1천526주로 소각 예정 금액은 2조1천432억원에 달한다.

해운사 HMM이 운영 중인 컨테이너선 (사진=HMM)

HMM은 "소각예정주식수는 본 공개매수로 취득하게 되는 자기주식 전량이며, 소각예정일은 9월 24일"이라며 "자기주식 소각은 유통주식수를 감소시켜 주당순자산가치를 포함한 주당 가치의 상승 효과를 가져오며, 이는 궁극적으로 기업가치와 주가에 긍정적인 영향을 미침으로써 주주가치 제고로 이어질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이같은 발표에 HMM은 이날 오전 10시 40분 기준 전장 대비 7.13% 오른 2만3천675원에 거래되고 있다. 장 초반에는 2만5천원까지 상승하기도 했다.

다만, 증권가는 이날 HMM 자사주 공개매입이 끝나면 주가 상승 재료가 없어 주가가 하락할 것으로 내다봤다.

안도현 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 “자사주 매입 이후 주가는 모멘텀 부재로 하락이 불가피한 상황”이라며 “자사주 공개매수 기준일 전 단기 주가는 자사주 매입 단가인 2만6천200원보다는 낮은 2만3천~2만천원 범위에서 등락할 것으로 예상한다”고 말했다.

최민기 신한투자증권 연구원도 "당분간 실적 약세가 전망됨에 따라 자기주식 공개매수 이후 모멘텀 소멸로 주가는 약세 가능성이 높다고 판단된다"며 "다만, 공개매수 이벤트는 주가의 가시성을 높여 단기 트레이딩 기회로 삼는 전략은 가능하다"고 분석했다.