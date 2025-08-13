HMM, 2분기 영업익 2332억…전년비 63.8%↓

HMM이 올 2분기 부진한 실적을 기록했다.

HMM은 13일 올해 2분기 연결 기준 매출 2조6천227억원, 영업이익 2천332억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 1.5% 소폭 줄었지만 영업이익은 63.8% 급감했다.

상반기 기준 매출은 5조4천774억원으로 전년 동기(4조9천933억원) 대비 9.7% 증가했지만, 영업이익은 8천471억원으로 전년 동기(1조514억원) 대비 19.4% 감소했따.

해운사 HMM이 운영 중인 컨테이너선 (사진=HMM)

HMM은 실적 부진 배경으로 해상 운임료 하락을 꼽았다. HMM은 "상하이컨테이너운임지수(SCFI), 지난해 상반기에 홍해 사태 지속 등 지정학적 이슈로 평균 2천319p 기록했으나, 올해 상반기 미국 보호관세 정책 등 영향으로 평균 1천701p로 27% 하락. 특히 유럽노선은 43%, 미주서안노선은 34% 큰 폭 하락했다"고 설명했다.

하반기 전망도 밝지 않다. 회사 측은 관세 유예 기간 종료와 관세 재협상으로 시장 불확실성이 증대하고, 지역별 수요 변화에 따른 공급망 혼잡이 지속될 것으로 전망했다.

HMM은 지역별 수급 변화에 대응한 탄력적 선대 운용, 벌크화물 장기운송계약 등 안정적 수익기반 확보, 선박 효율 개선을 통한 비용절감 등으로 불확실한 시장 상황에 대비한다는 방침이다.

또 2030 중장기 전략을 기반으로 선대 확장 지속 추진한다. 컨테이너선은 9천TEU급 메탄올 연료 친환경선 9척 중 잔여 7척 인도를 올해 하반기부터 내년 상반기까지 완료할 예정이다.

HMM은 "벌크선은 신조발주한 선박들이 시장에 투입될 예정"이라며 "2023년 발주한 총 7척 자동차운반선(PCTC)이 9월부터 인도되며, 다목적선(MPV) 4척, 화학제품선(MR탱커) 2척 등 총 13척의 벌크선을 순차적으로 확보할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "시장 상황에서 맞춰 경쟁력 있는 중고선을 매입, 벌크선대 확장과 사업 포트폴리오 다변화를 동시에 추진하겠다"고 덧붙였다.