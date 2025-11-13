정치 외풍 HMM, 3Q 실적도 흔들…영업익 79.7%↓

정치적 외풍에 흔들리는 국내 최대 해운사 HMM이 대내외 변수 여파로 실적까지 부진을 겪고 있다.

HMM은 13일 올해 3분기 매출 2조7천64억원, 영업이익 2천968억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 매출 23.8%, 영업이익은 79.9% 감소한 수치다.

HMM은 3분기 영업이익률은 11%로 글로벌 선사 중 상위권이라는 점을 강조했지만, 미국발 관세 충격과 해운 운임 하락 등의 영향으로 영업이익이 전년 동기 대비 급감했다.

해운사 HMM이 운영 중인 컨테이너선 (사진=HMM)

HMM은 "상하이컨테이너운임지수(SCFI), 올해 3분기 평균 1천481p로 전년 동기 3천82p 대비 52% 하락했다"고 설명했다.

이어 "지난해 3분기는 미국 보호관세 우려로 선행 물동량이 증가한 반면, 올해 3분기는 미국 보호관세 본격화로 물동량이 급감했다"며 "특히, 미주노선 해상운임은 서안과 동안 각각 69%, 63% 급감했다"고 부연했다.

4분기는 전통적인 비수기로 전반적 시황 약세가 예상된다. 미국 관세 정책 변화에 따른 불안정한 상황도 이어질 전망이다. HMM은 해운 시황 급변과 본사 부산 이전설·민간 매각설 등이 맞물리며 경영 불확실성이 높아지고 있는 상황이다.

HMM 관계자는 "항로별 기항지와 투입선박 조정으로 운항 효율을 최적화하고, 냉동 화물, 대형 화물 등 고수익 특수 화물을 적극적으로 유치하겠다"며 "신규 영업 구간 개발 등을 통해 수익성을 개선할 방침"이라고 밝혔다.