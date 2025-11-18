서울로보틱스, 디지털 이노베이션 어워드서 과기부 장관상

물류 자율주행 솔루션 기업 서울로보틱스는 지난 14일 서울 강남구 슈피겐홀에서 열린 '제20회 대한민국 인터넷대상 및 디지털 이노베이션 어워드'에서 부총리겸 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다고 18일 밝혔다.

서울로보틱스는 유럽과 일본에 AI 기반 자율주행 기술을 수출하며, 글로벌 시장에서 K-자율주행 기술력을 입증한 점을 높이 평가받았다.

'2025 디지털 이노베이션 어워드' 부총리겸 과학기술정보통신부 장관 표창 (사진=서울로보틱스)

서울로보틱스는 글로벌 자동차 그룹인 닛산과의 협업을 통해 일본 시장에 진출했다. 서울로보틱스 '레벨5 컨트롤 타워' 기술은 숙련 운전사 5명이 1시간 걸리던 50대 차량 이동을 1명이 6~7분 만에 완료해 물류 비용을 50% 절감한다.

서울로보틱스는 최근 일본 토요타그룹의 1조원 규모 전략투자 자회사 '우븐캐피탈'과도 전략적 파트너십 및 투자 협력 방안을 논의했다. 양사는 토요타그룹 자율주행 기술 자회사인 '우븐플래닛'과의 기술적 연계 및 협력 가능성을 함께 검토했다.

국내에서 서울로보틱스는 울산복합도시개발과 KTX 울산역 일대 '뉴온시티' 자율주행 도시 구현을 위한 업무협약을 체결하며 도시 설계 단계부터 자율주행 인프라를 결합하는 혁신 모델을 제시했다.

이한빈 서울로보틱스 대표는 "국내 자율주행 기술로 외화를 지속적으로 벌어오기 시작했다"며 "기업간 거래(B2B) 시장의 완전 자율주행 기술을 고도화해 한국이 디지털 혁신을 선도하는 국가가 되도록 하겠다"고 말했다.