"닛산 공장에 韓 자율주행 기술" 日 언론 주목

물류 자율주행 솔루션 기업 서울로보틱스는 일본 글로벌 완성차 기업 닛산 그룹 공장 내 물류 자동화 프로젝트를 수주하며 일본 언론의 조명을 받았다고 29일 밝혔다.

일본 최대 경제지인 니혼게이자이신문(닛케이)을 비롯해 도쿄신문, 교도통신 산업 관련 뉴스 채널 NNA 파워 아시아(NNA) 등 일본 유력 매체들이 이같은 수주 소식을 보도했다.

닛케이는 '완성차의 무인 탁송으로 협업'이라는 제목으로 서울로보틱스의 '레벨5 컨트롤 타워(LV5 CTRL TWR)' 기술이 물류 비용을 50% 절감하고 목적지까지 2cm 이내 오차로 차량을 유도한다고 전했다.

니혼게이자이신문(닛케이)을 통해 보도된 서울로보틱스 관련 기사 (사진=서울로보틱스)

특히 숙련된 운전사 5명이 1시간 걸리던 50대 차량 이동 작업을 1명이 모니터링하며 6~7분 만에 완료할 수 있다는 획기적 생산성 향상 효과를 구체적으로 소개했다.

도쿄신문은 "서울로보틱스가 테슬라보다 5년 앞서 레벨5 컨트롤 타워를 상용화해 운영해왔다"며 "테슬라가 최근에야 유사한 B2B 솔루션을 발표해 주목받고 있지만 서울로보틱스가 이미 오래전부터 기술을 구현해왔다"고 평가했다.

자율주행 기능이 없는 일반 차량도 원격 제어를 통해 차량 개조 없이 즉시 자율주행차처럼 운행할 수 있다는 점을 혁신적 기술로 꼽았다.

NNA는 서울로보틱스가 자율주행 기술을 독일에 이어 일본에 수출한 한국 최초 기업이라고 소개했다. EY컨설팅 자료를 인용해 2030년 물류 자율주행 시장이 16.4조원(112억 달러), 완성차 탁송 자동화 분야는 4.3조원(30억 달러) 규모로 성장할 것이라고 전망했다.

일본 언론들은 서울로보틱스가 8년간 축적한 산업 현장 예외상황 데이터를 학습한 AI가 폭설·폭우 같은 혹독한 기상 조건에서도 정확한 객체 인식을 구현하며, 수십 대의 차량을 효율적으로 통합 제어한다는 점에 주목했다.

이와 함께 공장에서 생산된 완성차를 항만이나 물류 거점으로 이동시키는 '탁송' 과정을 완벽히 무인 자동화하는 이 기술이 일본의 심각한 고령화와 노동력 부족 문제를 해결할 현실적 대안이라고 평가했다.

이한빈 서울로보틱스 대표는 "연내 코스닥 상장을 통해 확보하는 자금을 장기적인 R&D 투자와 우수 인재 영입에 사용할 것"이라며 "B2B 시장의 완전 자율주행 기술을 고도화하고 다양한 자율 로봇 시스템으로 사업 영역을 확장하겠다"고 말했다.