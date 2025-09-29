서울로보틱스, 日 닛산그룹 공장 자율주행 프로젝트 수주

물류 자율주행 솔루션 기업 서울로보틱스는 일본 글로벌 완성차 기업 닛산 그룹 공장 내 물류 자동화 프로젝트를 수주했다고 29일 밝혔다.

닛산 그룹은 공장에서 생산된 완성차를 항만이나 물류 거점으로 이동시키는 '탁송' 과정에 서울로보틱스 기술을 도입하기로 했다.

기존에는 숙련된 운전사가 직접 차량에 탑승해 운전하던 이송 과정을 서울로보틱스 '레벨5 컨트롤 타워(LV5 CTRL TWR)' 기술이 완벽히 무인 자동화한다.

서울로보틱스가 자사 R&D센터에서 닛산 완성차 및 완전 자율주행을 구현하는 인프라 기반 AI 솔루션 '레벨5 컨트롤 타워' 적용 차량들을 선보였다. (사진=서울로보틱스)

레벨5 컨트롤 타워는 공장과 같은 제한된 환경 내에서 운전자나 안전요원 개입 없이 완전 자율주행을 구현하는 인프라 기반 인공지능(AI) 솔루션이다.

계약 규모와 정보는 양사 간 합의에 따라 비공개로 진행된다. 양사는 성공적인 기술 검증을 거쳐 수년 내 상용화를 목표로 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

이한빈 서울로보틱스 대표는 "현재 논의 중인 다수의 글로벌 완성차 업체들과의 본 계약이 더욱 가속화될 것으로 기대한다"며 "물류 기업들로부터도 협업 요청이 지속적으로 들어오고 있다"고 말했다.

한편 서울로보틱스는 미국과 일본 등 글로벌 시장 진출을 이끌 우수 인재 영입에 집중하고 있다. 연내 목표로 코스닥 상장도 준비 중이다.