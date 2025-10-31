서울로보틱스, 한화와 자율주행 도시 건설한다

물류 자율주행 솔루션 기업 서울로보틱스는 울산복합도시개발과 함께 울산 '뉴온시티' 내 자율주행 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약은 인공지능(AI) 기반 스마트 모빌리티 기술을 도시 전반에 적용해 뉴온시티를 미래형 자율주행 도시로 조성하는 것을 목표로 한다.

이날 협약식은 경기도 판교 서울로보틱스 R&D센터에서 열렸다. 울산복합도시개발 조은수 대표이사와 이한빈 서울로보틱스 대표 등 주요 임직원이 참석했다.

울산복합도시개발의 주요 출자사인 한화솔루션은 향후 인허가 및 기술 검토 등 행정적 협력 차원의 지원을 검토 중이다.

(왼쪽부터) 김학성 한화솔루션 사업전략실 실장, 조은수 울산복합도시개발 대표, 이한빈 서울로보틱스 대표, 문해준 서울로보틱스 전략이사가 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. (사진=서울로보틱스)

서울로보틱스는 자율주행 관제 핵심 기술인 '레벨5 컨트롤 타워'를 중심으로, 도시 내 도로와 산업시설 구간의 물류·교통 이동을 효율적으로 관리하는 스마트 모빌리티 인프라를 구축할 계획이다.

뉴온시티 내 주요 도로에는 라이다 기반 센서를 설치해 AI가 차량 흐름을 실시간 제어하고, 대중교통 구간에는 자율주행 셔틀을 도입해 정밀한 정차·승객 감지·최적 경로 운행을 구현한다.

또한 스마트 신호등, 디지털 트윈 기반 도시 관제 시스템 등 글로벌 파트너사들의 검증된 기술을 접목해, 도시 전역을 하나의 유기적 네트워크로 연결하는 통합 스마트 인프라를 구축할 예정이다.

서울로보틱스의 자율주행 기술은 차량 개조 없이 일반 차량도 즉시 자율주행 전환이 가능하며, 독일 및 일본 등 해외 현장에서 이미 상용화 검증을 완료했다.

최근에는 일본 닛산 그룹 공장에 기술을 적용, 숙련 운전사 5명이 1시간 30분 걸리던 50대 차량 이동을 AI 제어로 6~7분 만에 완료하는 성과를 달성했다.

이한빈 서울로보틱스 대표는 "뉴온시티는 도시 설계 단계부터 자율주행 인프라를 결합하는 최초의 모델이 될 것"이라며 "서울로보틱스 핵심 기술과 글로벌 네트워크를 결합해 세계가 주목할 K-스마트시티를 구현하겠다"고 말했다.

울산 울주군 삼남읍 일원 153만㎡ 규모로 조성 중인 뉴온시티는 약 1만1천 세대가 거주할 미래형 자족도시다. KTX 울산역과 광역철도, 고속도로를 연결하는 서부권 핵심 거점으로 개발되고 있다.

한편 서울로보틱스는 연내 코스닥 상장을 통해 확보한 자금으로 R&D 투자를 확대하고, 뉴온시티 프로젝트의 성공적 추진을 위한 전문 인력도 충원할 계획이다.