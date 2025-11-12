서울로보틱스, 日 토요타 우븐캐피탈과 파트너십 논의

물류 자율주행 솔루션 기업 서울로보틱스는 일본 토요타그룹 '우븐 캐피탈'과 전략적 파트너십 및 투자 협력 방안을 논의했다고 12일 밝혔다.

양사는 11일 서울 삼성동 코엑스에서 논의를 나눴다. 이번 미팅은 우븐캐피탈 주요 임원진이 방한해 진행됐다.

토요타그룹 자율주행 기술 자회사인 '우븐플래닛'과의 기술적 연계 및 협력 가능성을 함께 검토했다. 향후 실무진 간 추가 미팅을 통해 세부 사항을 지속 협의하기로 했다.

서울로보틱스, 日 토요타의 1조원 규모 '우븐캐피탈'과 전략적 파트너십 논의 (사진=서울로보틱스)

우븐 캐피탈은 토요타가 지난 10월, 전략투자 자회사 '토요타 인벤션 파트너스(TIP)'를 설립하면서 8억 달러(약 1조1천300억원) 규모로 출범한 투자 계열사다. 글로벌 성장단계 기업을 대상으로 인공지능, 자동화, 기후기술, 에너지, 지속가능성 분야에 투자한다.

이번 만남은 아마존, 토요타, 현대차, 우버 등 출신 멤버들이 글로벌 모빌리티 혁신 스타트업에 시드부터 시리즈C까지 투자하는 벤처캐피털(VC) '모빌리티VC'의 손태호 한국 파트너 주선으로 성사됐다.

우븐플래닛은 토요타가 2021년 설립한 자율주행 및 모빌리티 혁신 전담 자회사다. 약 2조원 규모의 투자를 받아 미래 모빌리티 솔루션 개발에 주력하고 있다.

일본 후지산 기슭에 약 175에이커(약 70만㎡) 규모 실험 도시인 '우븐시티'를 통해 자율주행차와 로봇, 스마트홈, 인공지능 등 미래 기술을 실증하고 있다. 도시 전체를 자율주행 테스트베드로 활용해 토요타그룹 차세대 모빌리티 비전을 구현하고 있다.

서울로보틱스는 독일에 이어 일본으로 자율주행 기술을 수출한 대한민국 최초의 기업이다. 기존에는 숙련된 운전사가 직접 차량에 탑승해 운전하던 이송 과정을 서울로보틱스의 '레벨5 컨트롤 타워' 기술이 완벽히 무인 자동화한다.

레벨5 컨트롤 타워는 공장과 같은 제한된 환경 내에서 운전자나 안전요원의 개입 없이 완전 자율주행을 구현하는 인프라 기반 AI 솔루션이다.

이한빈 서울로보틱스 대표는 "우븐시티 프로젝트에 서울로보틱스 레벨5 자율주행 기술이 결합된다면 양국이 함께 글로벌 자율주행 시장을 선도하는 계기가 될 것"이라며 "연내 코스닥 상장을 통해 확보한 자금으로 도쿄에 일본 지사를 설립하고 현지 영업 및 기술 지원 체계를 구축할 것"이라고 말했다.