김성환 장관, 국제사회에 2018년 대비 53~61% 감축 ‘2035 NDC’ 발표

정부가 17일(현지시간) 브라질 벨렝에서 개최 중인 ‘제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)’에서 온실가스를 2018년 대비 53~61% 감축하는 내용의 ‘2035 국가온실가스 감축목표(NDC)’를 발표했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 이날 COP30 고위급 회회에서 2035 NDC를 발표했다. 우리나라가 2018년 대비 53~61% 감축목표를 토대로 2050년 탄소중립을 이행하고 탈탄소 녹색 전환을 이루어내겠다는 의지를 국제사회에 표명했다.

김 장관은 이어 점점 복잡해지는 전 지구적 차원의 불확실성에도 불구하고, ‘글로벌 무치랑(공동협력)’ 정신을 바탕으로 다자주의에 기반해 기후위기에 대응할 것을 국제사회에 촉구했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 17일(현지시간) 브라질 벨렝에서 열린 '제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)'에서 ‘2035 국가온실가스 감축목표(NDC)’를 발표하고 있다.

김 장관은 이에 앞서 석탄발전의 단계적 폐지 달성을 목표로 하는 국제협력 이니셔티브인 탈석탄동맹(PPCA) 동참을 선언했다.

탈석탄동맹은 석탄발전의 단계적 폐지를 목표로 정책교류·기술적 지원 등 실질적 협력 플랫폼을 제공하며, 현재까지 180여 개 회원(정부·지방정부·기업 등)이 이에 참여하고 있다. 우리나라는 충청남도·경기도 등 8개 지방정부가 이미 가입한 바 있다.

김 장관은 또 ‘기후·청정에너지 전환 포럼’에 참석해 주요국 장관과 재생에너지 중심 탈탄소 전환에 대한 정책 비전을 공유했다. 이 행사는 지난 COP28에서 합의된 ‘전지구적 재생에너지 발전용량 3배, 에너지 효율 2배’의 이행을 가속하기 위한 논의의 자리로 기후부와 한국에너지공단이 공동으로 개최했다.

김성환 기후에너지환경부 장관(오른쪽 두 번째)이 17일(현지시간) 석탄발전의 단계적 폐지 달성을 목표로 하는 국제협력 이니셔티브인 탈석탄동맹(PPCA) 회의에 참석해 동참을 선언하고 있다.

이날 행사에서는 호주의 크리스 보웬 기후변화·에너지·환경·수자원부 장관, 포르투갈의 장 바호카 에너지부 차관, 덴마크의 올레 톤케 기후대사가 주제발표 시간(세션)에 참여해, ‘재생에너지 중심 에너지 전환을 통한 전 지구적 탄소중립 달성’을 주제로 논의를 펼쳤다.

김성환 장관은 “기후위기 대응은 운명공동체인 지구촌이 함께 해야 하는 모든 인류의 과제”라며 “기후부는 앞으로도 국제사회와 협력하며 전 지구적 탈탄소 전환에 적극 참여해 대한민국이 탈탄소 녹색 문명을 만드는 모범국가가 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.