이정렬 개보위 부위원장 취임..."세계 최고 기관 마중물 역할"

"세계 최고 수준의 개인정보보호위원회로 발전해 나가는 마중물 역할을 하겠습니다."

이정렬 개인정보보호위원회 부위원장은 17일 취임사에서 이 같이 밝혔다. 차관급인 이 부위원장은 1968년 충북 괴산 출신이다. 경희대학교 행정학과 졸업 후 영국 엑시터(EXETER) 대학교에서 행정학 석사 학위를 받았다. 행정고시 36회로 공직에 입문한 뒤 △행정안전부 정보화총괄과장 △인사혁신처 인사관리국장 △행정안전부 정부혁신기획관을 역임했다.

개인정보보호위원회가 출범한 2020년 12월 정책국장으로 부임, 지난 5년간 일해온 원년 멤버로 이번에 부위원장으로 승진했다. 그는 "이 자리가 얼마나 중요한지 잘 알고 있고, 무거운 책임감을 느끼고 있다"면서 "AI와 데이터 대전환의 시대에, 국민이 안심할 수 있도록 개인정보를 보호하면서, 꼭 필요한 분야에서 제대로 활용할 수 있게 지원하는 일을 할 수 있게 돼 진심으로 기쁘고 영광스럽다"고 밝혔다.

이어 1993년 4월 총무처에서 공직을 시작해 행정자치부, 인사혁신처, 다시 행정안전부를 거치면서 연혁이 오래된 부처에서 인사와 조직, 정부혁신, 국가기록관리, 국가정보화 등 업무를 하다 보니 신생부처의 어려움을 잘 몰랐다고 회고하며 "지난 5년간 위원회 출범 이후 오늘까지 예산과 조직, 인력을 조금이라도 더 확보하기 위해, 그리고 위원회를 더 많이 알리기 위해 밤낮없이 헌신적으로 노력하고 있는 여러분들을 보면서, 우리 위원회가 급속하게 진행되는 AI데이터 시대에 개인정보 컨트롤타워로서 그 역할과 책임을 충분하게 해낼 수 있겠다는 확신을 갖게 됐다"고 진단했다.

직원들에게 함께 고민하자며 세 가지를 당부했다. 첫째, ‘공직 가치와 책임을 느끼고 솔선수범 하기’다. "저와 여러분 모두 공직에 입문할 때 선서를 하며 가슴에 새겼던 공직 가치를 되새기면서 각자의 자리(직책)가 갖는 그 책임의 무거움을 느끼고, 저와 여러분 모두 각자의 위치에서 맡은 바 소임을 솔선수범하여 실천하는 참 공직자가 되기를 바란다"면서 "우리는 모두 수십대 일 또는 수백대 일의 경쟁을 뚫고 국민, 아니 이웃을 위해 더 나은 미래를 만들어 가겠다는 신념을 갖고 오늘도 개인정보 분야에서 최선을 다하고 있다"고 들려줬다.

이정렬 개인정보위 부위원장이 사무총장 시절 한 행사에서 인사말을 하고 있다.(사진=지디넷코리아 DB)

"이 자리는 공직을 준비하는 많은 분들에게는 엄청나게 일하고 싶은 자리"라면서 "또한 국민은 우리에게 개인정보를 철저하게 보호하면서 안심하고 쓸 수 있도록 더 노력해 달라고 요구하고 있다. 이 자리에 공직사회와 국민이 부여한 기회의 비용이 있다는 것을 명심하면서 우리가 각자의 자리에서 국민의 소중한 개인정보를 안전하게 지키는 데 조금 더 노력하면 우리 사회가 더 안전해 질 수 있다는 점을 가슴에 새기기를 바란다"고 당부했다.

‘원팀 정신과 소통 그리고 배려의 마음 실천하기’도 주문했다. "우리 위원회는 출범한 지 5년이 막 지난 신생조직이고 행안부, 방통위, 과기부, 마이데이터 추진단 등이 모인 연합 조직이며, 최근 입직하거나 전입한 직원들의 비율이 3분의 1이 넘는 젊은 조직이자, 남성과 여성 직원의 비율이 조화를 이루면서 성평등을 모범적으로 실천한 조직"이라면서 "여러 부처에서 모였고 다양한 배경을 가진 직원들이 많기에 아직 함께 할 수 있는 조직문화가 정착되지 않았고, 사무실도 3층, 4층과 12층에 분산되어 있다 보니 소통도 원활하지 못해 아직 직원들 간에 모르는 분들도 많고 간부들도 다른 부서에 근무하는 직원들을 모르는 경우도 많다"면서 "저는 부위원장으로 취임하고 처음으로 시작하고 싶은 것이 우리 위원회만이 가질 수 있는 '직원들이 서로를 배려하면서 개인정보를 소중하게 여기고, 사랑하고, 지킬 수 있는 조직문화'를 만드는 것"이라고 강조했다.

또 "우리는 개인정보라는 이름 아래 모두가 원팀이고 한 식구"라면서 "이러한 원팀이 되기 위해서는 먼저 소통하고 배려하는 마음이 전제돼야 한다. 남이 먼저 다가오기를 기다리기 전에 마음을 열고 다가 가서 도와주는 마음, 신입 직원에게 커피 한 잔을 건네면서 어려움이 없는지를 물어보고 도와줄 수 있는 배려심, 국장님과 과장님, 팀장님들은 직원들이 업무와 공직에의 적응에 어려움이 없는지를 살피고 고충을 미리 상담하면서 일할 맛 나는 분위기를 만드는 보살핌과 같은 따뜻한 ‘소통과 배려의 마음’이 지금 우리 위원회에 절실히 필요하고, 저부터 실천하겠다"고 밝혔다.

이와함께 위원회를 적극적으로 일하고 도전을 장려하며, 실패를 두려워하지 않는 조직으로 함께 만들어 가자고 당부했다. "우리 위원회는 그동안 작지만 강한 조직을 넘어서, 이제 5살을 넘긴 중견 조직으로 성장했고, 공직 내에서 다른 부처나 기관에서도 누구나 오고 싶고 함께 일하고 싶어하는 ‘핵인싸’ 위원회로 거듭나고 있다"면서 "이런 위원회의 외부 평판이 있기까지 저는 그동안 위원회가 과거나 현재에 만족하지 않고, 미래를 직시하고 보다 적극적으로 일을 하면서 늘 새로운 것을 찾아 혁신하고 도전하는 것을 장려했기 때문이라고 생각한다"고 말했다.

이어 " 제가 처음 공직에 입직해 접했던 공무원의 자세로 'why'와 'how'가 있다. why는 일을 해야하는 근본 이유에 대한 고민을 바탕으로 적극적으로 방안을 찾고 시행하는 것인 반면, how는 일을 하는 방법을 모색하는 수단적 차원"이라면서 "how의 자세로 임하게 되면 예산이 없다, 인력이 없다, 선례가 없다는 이유로, 일이 되도록 행동하기 보다 방어적으로 할 가능성이 높다. 우리는 이제 how가 아닌 why의 자세를 가지고, 일을 해야하는 근본 이유에 방점을 두고 적극행정을 해야 한다. 지금 우리 위원회에는 ‘하면된다’가 아닌 ‘국민이 원하는 것이라면 되도록 한다’는 정신이 무엇보다 필요하다"고 강조했다.

위원회 업무는 항상 새로운 도전이 많고, 무에서 유를 창조하는 어려움이 있다는 것을 잘 알고 있다면서 "그럼에도 열정을 가지고 도전해 보자. 저는 부위원장으로서 우리 위원회에 ‘보다 적극적이고, 보다 도전적으로 일하는 분위기’를 만들고 솔선수범한 직원에게는 그에 합당한 보상을 하도록 최선을 다하겠다"면서 "위원장님께서 취임사에 밝히신 바 있는 “국민이 안심할 수 있는 개인정보 보호체계를 마련”하고 예방중심의 보호체계로 전환하는데 모두 함께 노력하자"고 밝혔다.

부위원장으로서 위원장을 잘 보좌하면서 "여러분과 함께 개인정보보호위원회가 개인정보 분야에서는 최고의 전문기관이자, 세계 최고 수준의 개인정보보호위원회로 발전해 나가는 마중물 역할을 하겠다"면서 "열정적인 개인정보보호위원회 직원 여러분과 함께우리 위원회가 국민께 드린 약속을 꼭 지키겠다"고 힘줘 말했다.