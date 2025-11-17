레인보우로보틱스 RBQ, 올해의 10대 기계기술 선정

로봇 전문기업 레인보우로보틱스는 자사 인공지능(AI) 사족보행 로봇 RBQ 시리즈로 '대한민국 올해의 10대 기계기술'에 선정됐다고 17일 밝혔다.

2025 대한민국 올해의 10대 기계기술은 한국기계기술단체총연합회, 한국기계산업진흥회, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원, 한국항공우주연구원, 한국철도기술연구원이 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 행사다.

시상은 사전에 후보로 추천된 31개 기술에 대해 9월 한달간 온라인 공개투표로 진행됐다. 수상 기업 중 사족보행 로봇 플랫폼은 레인보우로보틱스가 유일하다.

레인보우로보틱스의 AI 4족보행 로봇 RBQ 시리즈가 '2025 대한민국 올해의 10대 기계기술'로 선정됐다. 시상식 영상 갈무리 (사진=레인보우로보틱스)

이번에 선정된 레인보우로보틱스의 RBQ 시리즈는 험지와 비정형 지형에서도 안정적으로 이동할 수 있는 고기동 사족보행 로봇 플랫폼이다. 동역학 기반 보행과 강화학습 기반 AI 보행을 유연하게 전환할 수 있는 것이 특징이다.

이를 통해 정교한 보행뿐 아니라 강건하고 동적인 움직임을 모두 구현할 수 있다. 시각정보 없이도 AI 보행만으로 경사로와 계단을 오르는 것이 가능하다.

3D 라이다와 깊이 카메라, 자체 개발한 팬틸트줌(PTZ) 카메라 모듈을 융합해 주변 환경을 인식하고 장애물을 회피하며, 스케줄 기반 자율주행과 자율 복귀 충전 기능을 지원한다. 모터·감속기·제어기를 일체형으로 설계한 엑추에이터는 발열을 최소화한 팬리스 구조를 채택해 내구성과 방수 성능을 강화했다.

RBQ 시리즈는 국방, 보안, 치안, 재난 등 다양한 기관 요구사항에 맞춰 커스터마이징이 가능해, 국방 신속시범사업 등 현장 실증 단계를 거쳐 활용 범위를 점진적으로 확대하고 있다. 사회 안전망 강화와 산업 자동화 고도화에 기여하는 차세대 로봇 기술로서의 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

관련기사

수상은 13일 서울 엘타워 그랜드홀에서 열린 2025 기계의 날 기념행사에서 진행됐다. 선정패 수여식, 선정 기술 소개(영상 상영), 선정 기술 홍보 패널 전시 등을 통해 레인보우로보틱스의 족보행 로봇 플랫폼이 소개됐다.

정효빈 레인보우로보틱스 RBQ 개발총괄 박사는 "RBQ 시리즈의 기술력과 안정성, 플랫폼의 확장 가능성을 인정받은 쾌거"라며 "다양한 환경에서 로봇의 성능을 입증함으로써 향후 보안·안전·산업 분야에서의 로봇 및 기계 활성화에 힘쓸 것"이라고 말했다.