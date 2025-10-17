마젠타로보틱스, FAST 솔루션 설명회 성료

도장 자동화 시스템 통합(SI) 전문기업 마젠타로보틱스는 지난 13일 대전컨벤션센터(DCC)에서 '마젠타로보틱스 FAST 솔루션 설명회'를 개최했다고 17일 밝혔다.

마젠타로보틱스는 레인보우로보틱스 협동로봇 'RB 시리즈'와 마젠타로보틱스 AI 기반 모션 플래닝 기술을 결합해 고객 맞춤형 자동화 솔루션을 선보였다. 특히 중대재해처벌법 대응에 어려움을 겪고 있는 중소제조기업들의 관심도가 높았다는 평가다.

마젠타로보틱스는 이번 설명회를 통해 '스마트 티칭 공장 자동화(FAST) 솔루션'과 '자율 도장 협동로봇'을 집중 소개했다. FAST 솔루션은 중대재해처벌법에 대응하기 위한 최적의 솔루션이자 인건비 절감 효과를 동시에 제공하는 것이 핵심 특징이다.

마젠타로보틱스 FAST 솔루션 설명회 (사진=마젠타로보틱스)

자율 도장 협동로봇은 인간 동작을 따라하는 직관적 방식을 채택해 누구나 손쉽게 사용할 수 있다. 이를 통해 인력 대비 생산 효율성을 크게 높이는 동시에 유해물질 노출, 고소 작업 등으로 인한 안전사고를 막는다.

이번 설명회에서는 다수의 산업 현장에서 검증된 레인보우로보틱스의 기술력을 바탕으로, 글로벌 시험인증기관 티유브이슈드 검증 및 ISO/IEC 국제표준규격에 따른 안전성 인정을 받은 솔루션임을 강조했다.

이와 함께 '도장·블라스팅 자동화의 새로운 기준'을 제시하며 업계 혁신을 주도하겠다는 방향성도 함께 제시됐다.

권기현 마젠타로보틱스 대표는 "레인보우로보틱스 기술과 당사의 AI 기술을 컬래버레이션한 고객 맞춤형 솔루션 출시에 의의가 있다"며 "국내 분체도장 업계의 인력 기반 공정을 협동로봇을 통해 자동화하는 것이 목표"라고 밝혔다.

이어 "중대재해처벌법 관련 중소제조기업들의 난제를 해결할 수 있는 솔루션을 제시하고, 산업용 로봇, 특히 협동로봇 업계의 히든스타로 발돋움하겠다"고 강조했다.

관련기사

이번 설명회에서는 FAST 솔루션 제품과 자율 도장 로봇의 시연이 진행됐다. 행사 후에는 업계 관계자들과 함께하는 네트워킹 세션을 통해 사업·투자 제안 및 실질적인 협력 방안이 논의됐다.

마젠타로보틱스는 이번 설명회를 계기로 도장 자동화 시장에서 입지를 강화하고, 향후 다양한 제조 현장에 맞춤형 솔루션을 확대 공급할 계획이다.