"삼성, 로봇 생태계 주도…다품종 휴머노이드 폼팩터 개발 중"

"삼성전자가 로봇 생태계의 주요 플레이어가 될 것입니다."

오준호 삼성전자 미래로봇추진단 단장은 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국제로봇학습컨퍼런스(CoRL 2025) 기조연설에서 삼성의 로봇 전략을 밝혔다.

오 단장은 미래로봇추진단이 휴머노이드 분야 전반을 연구·개발 중이라는 점을 소개했다. 삼성이 가진 다양한 역량을 기반으로 글로벌 시장에서 영향력을 확대한다는 방침이다.

그는 "우리는 시장에 최적화된 휴머노이드의 유형과 크기를 파악하기 위해 다양한 종류의 휴머노이드를 시도하고 있다"며 "고속형부터 고강도형, 인간 친화형까지 다양한 폼팩터를 개발 중"이라고 말했다.

오준호 삼성전자 미래로봇추진단장이 30일 국제로봇학습컨퍼런스(CoRL 2025) 기조연설을 하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

휴머노이드 핵심 부품인 액추에이터 설계·제작도 연구 영역이다. 오 단장은 단순히 완제품 개발에 머무르지 않고, 핵심 부품 단계부터 자체 역량을 확보해 나가고 있음을 강조했다.

특히 '로봇 손'을 미래로봇추진단의 또 다른 집중 분야로 소개했다. "정밀 로봇 손을 설계 및 테스트 중이며, 링크식·케이블식·드래그식 등 여러 방식을 연구하고 있다"며 "고자유도 정밀 조작용 손을 개발할 계획도 갖고 있다"고 전했다.

그는 "삼성은 모바일과 연구개발, 제조, 리테일, 유통, 글로벌 공급망 등 여러 역량을 보유하고 있다"며 "이런 능력을 바탕으로 최종 소비자까지 다가갈 수 있다"고 설명했다.

이어 "우리가 극복해야 할 과제는 신뢰성, 내구성, 활용성, 그리고 가격 경쟁력"이라며 로봇 상용화를 위한 조건을 짚었다.

오 단장은 향후 시장 전망에 대해서도 언급했다. 그는 "앞으로 수십 년 동안 로봇 시장은 매우 큰 규모로 성장할 것"이라며 "삼성은 그 안에서 주요한 역할을 할 것"이라고 강조했다.

다만 "아직은 준비 단계에 있으며, 본격적인 확산까지는 시간이 필요하다"며 폭발적 성장 이전에 철저히 대비해야 한다고 덧붙였다.

연구 현황에 대해 그는 "우리는 링크형, 케이블형, 드래그형 등 여러 형태의 손을 설계·테스트하고 있으며, 고자유도 손이나 단순하고 강건한 손도 계획하고 있다"고 소개했다.

그러면서 "흥미로운 연구 영상들이 있지만 아직 공개할 준비가 되지 않았다"며 "언젠가 연구 성과를 보여드릴 기회가 있기를 바란다"고 말했다.

관련기사

오 단장은 발표를 마치며 "세계적으로 로봇 시장이 커질 것이 분명하다. 삼성은 그 속에서 중요한 축이 되기 위해 준비 중"이라고 강조했다.

다만 삼성과의 시너지 효과를 묻는 기자의 질문에는 "연구 조직이 독립적으로 운영되고 있고 직접 시너지를 내고 있지 않다"고 답했다.