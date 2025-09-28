삼성전자 소비자 참여 캠페인 '별별레터' 영상, 누적 조회수 1억 돌파

삼성전자는 올해 새롭게 선보인 소비자 사연 기반 참여형 소셜 캠페인 '별별레터' 영상이 공개 약 4개월 만에 누적 조회수 1억 회를 넘어섰다고 28일 밝혔다.

삼성전자는 지난 5월 '별별레터 에피소드 1'에서 '우리 집 반려동물과 삼성 제품'을 주제로 한 소비자 사연을 모집하고, 우수작 3편을 선정해 영상으로 제작했다.

반려견 '복이'가 로봇청소기 '비스포크 스팀'과 사랑에 빠진 사연을 포함한 영상 3편은 총 조회수 2천6백만 회 이상을 기록하며 큰 인기를 끌었고, 이에 힘입어 '별별레터 에피소드 2' 캠페인 영상들도 7천4백만 조회수를 넘어서며 누적 조회수 1억 회를 돌파했다.

삼성전자의 소비자 참여형 소셜 캠페인 '별별레터' 영상이 누적 조회수 1억 회를 돌파했다(사진=장경윤 기자)

'별별레터'의 인기 비결은 기존 소셜 마케팅의 게시물에 대한 이벤트 참여, 댓글 달기 등 활동을 넘어 삼성 제품 사용자들의 실제 사연을 콘텐츠로 제작하는 등 새로운 시도가 소비자들의 공감과 호응을 얻었기 때문으로 분석된다.

삼성전자는 '별별레터 에피소드 1' 이후 지난 7월 크리에이터 '히지노'와 협업한 '별별레터 에피소드 2' 사연 모집 콘텐츠를 선보였다.

'내가 갤럭시를 쓰는 이유'를 주제로 모집한 '별별레터 에피소드 2'에서는 ▲갤럭시 AI를 통해 만난 여자 친구와의 연애사 ▲갤럭시 찐팬의 '삼성월렛' 첫 사용기 ▲'갤럭시 Z 폴드7'으로 야구장 정복하기 등 3편이 우수 사연으로 소개됐다.

특히, 2015년 '삼성페이' 도입되던 첫날 결제를 위해 갤럭시 스마트폰을 식당 점원에게 내밀었다가 '남자 친구가 있다'는 답변을 듣고 '0 고백 1 차임'을 당한 사연과, '생성형 편집' 기능으로 사진 속 헤어진 연인을 말끔하게 지워 마치 혼자 찍은 것처럼 편집한 사연이 공감을 불러일으키는 동시에 제품의 장점을 자연스럽게 전달했다는 반응을 모았다.

삼성전자는 갤럭시 사용자로 알려진 버추얼 아이돌 '플레이브' 멤버 '노아'의 '갤럭시를 쓰는 이유' 콘텐츠를 공개해 화제를 끌기도 했다.

관련기사

장소연 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'별별레터' 영상 누적 조회수 1억 회 돌파는 갤럭시를 비롯한 삼성 제품과 함께하는 일상을 더욱 많은 분들과 나누고자 자발적으로 참여해 주신 소비자 여러분 덕분"이라며 "앞으로도 더욱 새로운 방식으로 제품에 대한 이야기를 전해 드릴 것"이라고 말했다.

삼성전자 '별별레터' 캠페인 영상은 ▲인스타그램 ▲유튜브 ▲X ▲틱톡 등 삼성전자 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.